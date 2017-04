POMERIGGIO 5/ Barbara D’Urso, quali saranno i temi della puntata di oggi, 21 aprile? I vip e i social, video

Pomeriggio 5 (foto da Facebook)

POMERIGGIO 5, BARBARA D’URSO: QUALI SARANNO I TEMI DELLA PUNTATA DI OGGI, 21 APRILE? - Ultimo appuntamento della settimana insieme a Pomeriggio 5: oggi, venerdì 21 aprile 2017, Barbara D’Urso torna puntuale sulla rete ammiraglia Mediaset per guidare una nuova puntata del contenitore che si occupa di cronaca, attualità e mondo dello spettacolo. Su quali argomenti si concentrerà più tardi la conduttrice? Durante la giornata di ieri, l’attenzione è stata alta nei confronti di Fabrizio Corona, ma non solo: Barbara D’Urso, infatti, si è addentrata anche nel mondo dei social network, discutendo di nudità e di scatti estremamente hot, che spesso vengono pubblicati sulle piattaforme: “Per i vip social l’imperativo è solo uno: mostrarsi sexy e in forma smagliante. Forse a volte esagerano? Ne parliamo in studio”, si legge infatti sulla pagina Facebook della trasmissione nel post in cui è stato condiviso anche il video del servizio relativo.

Subito dopo la diretta, la presentatrice di Pomeriggio 5 è intervenuta sulla sua pagina Instagram augurando a tutto il pubblico ai followers una buona serata, con una fotografia in compagnia di Mercedesz Henger, che aveva partecipato al dibattito in studio: immancabile l’hashtag #colcuore. Quali saranno i temi centrali e gli ospiti dell’appuntamento odierno?

