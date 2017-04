Paola Caruso

Paola Caruso, Video, lite in tv per la Bonas di Avanti un altro alle prese con un reality show spagnolo - Paola Caruso non trova pace. Da un po' non vediamo la Bonas di Avanti un altro in tv e non solo nel programma di Canale 5 che presto cederà il testimone a Caduta Libera ma nemmeno nei salotti tv come quelli di Barbara D'Urso o Silvia Toffanin, solo i suoi fan sono riusciti a tenere conto dei suoi spostamenti almeno fino a che la sua ennesima lite in tv non è arrivata sui social sotto forma di video diventato subito virale. A quanto pare Paola Caruso non era a casa a fare la calzetta in attesa di una nuova proposta tv ma era in Spagna tra i protagonisti del reality Supervivientes. Anche lì, così come in Italia, la bella biondina calabrese ha finito per perdere la testa chiedendo rispetto agli altri partecipanti che, stufi delle sue lamentele, hanno pensato bene di "consigliarle" di tornarsene in Italia proprio come Simona Ventura fece all'Isola dei Famosi con Jonas Berami.

A quanto pare Paola Caruso non ha intenzione di arrendersi e dopo l'invito ha pensato bene di portare fino in fondo la discussione rischiando addirittura di farla degenerare. La biondina si è avvicinata pericolosamente alla sua interlocutrice finendo per mettersi faccia a faccia con lei con tanto di dito puntato contro. E' toccato ad un'altra concorrente mettersi in mezzo ed evitare il peggio e Paola Caruso ha subito chiesto scusa per i modi ma non per quello che ha pensato e detto perchè "Merita rispetto". Ecco qui il video del momento.

