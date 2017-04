Quarto Grado/ Anticipazioni e casi puntata 21 aprile: Igor Vaclavic e Antonella Lettieri

quarto grado

QUARTO GRADO, ANTICIPAZIONI E CASI PUNTATA 21 APRILE - Anche oggi, Venerdì 21 aprile, alle 21.15 su Retequattro, va in onda Quarto Grado. Dopo la pausa di venerdì e domenica per via delle festività pasquali, Gianluigi Nuzzi torna alla conduzione del programma di approfondimento di Rete 4 con nuove rivelazioni e nuovi casi da seguire con documenti inediti e servizi preparati dagli inviati di Quarto Grado. Ma quali saranno i temi della serata di oggi?

Come sempre ci sarà largo spazio per la cronaca e i casi ancora irrisolti a cominciare dalla serrata caccia a Igor Vaclavic. Il presunto killer del barista di Budrio sembra ormai essere sparito nel nulla e sono centinaia gli uomini delle forze dell'ordine che stanno cercando l'uomo che potrebbe addirittura essere nascosto lungo un fiume e tra le sterpaglie ormai da dieci giorni. Igor il russo, così lo hanno soprannominato, ha messo in allerta l'intera popolazione della zona. Che fine avrà fatto? Continua l'interesse della trasmissione per il caso dell'omicidio di Antonella Lettieri di Cirò Marina a quasi un mese e mezzo dal delitto. Le indagini e gli accertamenti continuano focalizzando sul presunto assassino nonchè vicino della vittima, Salvatore Fuscaldo. Non mancheranno gli aggiornamenti sul caso di Denise Pipitone dopo la conferma dell'assoluzione di Jessica Pulizzi. “Quarto Grado” ricorda Melania Rea, a pochi giorni dal sesto anniversario dalla sua scomparsa.

