RED RIDING 1974/ Su Rai 4 il film con Andrew Garfield e David Morrissey (oggi, 21 aprile 2017)

Red Riding 1974, film seconda serata

RED RIDING 1974, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 21 APRILE 2017: IL CAST - Red Riding 1974, il film in onda su Rai 4 oggi, venerdì 21 aprile 2017 alle ore 23.15. Una pellicola di genere giallo del 2009 che è stata diretta da Julian Jarrold (Becoming Jane - Il ritratto di una donna contro, Una notte con la regina, The girl) ed interpretata da Andrew Garfield (The amazing Spider-Man, Hacksaw ridge, Silence), David Morrissey (I segni del male, Basic instinct 2, la serie tv The walking dead) e Sean Bean (GoldenEye, Giochi di potere, Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello). Red riding 1974, fa parte di una serie di 4 romanzi scritti da David Peace (Red riding 1974, 1977, 1980 e 1983), di cui il primo e gli ultimi due sono stati adattati a film per la tv dall'emittente britannica Channel 4. I romanzi e i film non sono collegati fra di loro e non hanno personaggi in comune, ma tutti riguardano le indagini su omicidi seriali avvenuti in Inghilterra. Solo il quarto romanzo richiama gli eventi accorsi nei libri precedenti. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

RED RIDING 1974, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 21 APRILE 2017: LA TRAMA - Eddie Dunford (Andrew Garfield) è un reporter dello Yorkshire Post che si occupa di un servizio su alcune ragazzine scomparse. L'ultima è stata ritrovata nel cantiere edile di John Dawson (Sean Bean), uccisa dopo essere stata torturata e stuprata. Ad ostacolare Eddie nella sua inchiesta non è solo Dawson, potente ed influente industriale locale, ma anche la polizia e i suoi stessi colleghi, tutti corrotti dall'imprenditore. Quest'ultimo tenta di corrompere anche Eddie, ma dopo che il giovane reporter rifiuta di farsi comprare viene incarcerato dalla polizia locale con una scusa. Neppure l'omicidio di un suo collega e caro amico riuscirà a distogliere Eddie che una volta rilasciato comincia ad indagare. Tutti gli indizi lo portano a pensare che Dawson non stia solo proteggendo i suoi interessi di industriale, ma abbia anche un più oscuro ed inconfessabile segreto da tenere nascosto.

