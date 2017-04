Regina Elisabetta II/ Compie 91 anni: compleanno in sordina per la regina?

Regina Elisabetta II

LA REGINA ELISABETTA COMPIE 91 ANNI, COMPLEANNO SOBRIO? - Dopo i festeggiamenti sfarzosi e altisonanti dell'anno scorso in occasione dei novant'anni, Elizabeth Alexandra Mary Windsor compie gli anni e superare la soglia dei novanta con buona pace dei suoi eredi e dei "sudditi". Il 21 aprile di 91 anni fa nacque la più longeva regina d'Inghilterra che quest'anno si prepara a festeggiamenti un po' in sordina sempre all'insegna del risparmio e di meno sprechi. Di fatto la stessa Regina aveva anticipato questo giorno allo scorso Maundy Money in cui, il giovedì santo, ha preso parte alla cerimonia in cui monete speciali vengono donate ai poveri in base all'età del sovrano. In quell'occasione la Regina consegnò monete a 91 donne e 91 uomini.

La Regina è nata a Londra il 21 aprile del 1926 e fino all'età di dieci non pensava che sarebbe diventata sovrana tantomeno la più longeva della storia britannica. La Regina non abdicherà e aspetta il momento della sua morte per cedere lo scettro al suo erede, che per molti dovrebbe essere proprio il nipote William e non il figlio Carlo. La Regina abita ancora Buckingham Palace con 700 stanze a disposizione, guida senza patente, viaggia e compie ancora i suoi doveri, molto meno degli anni passati ma sempre in prima linea. Il "regno" si prepara a festeggiare la sua sovrana, quali saranno i suoi impegni di oggi?

