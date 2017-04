Riccardo Marcuzzo, Amici 2017 / Squalificato o possibile vincitore? La gaffe di Facchinetti e i like di Conti

Riccardo Marcuzzo

Riccardo Marcuzzo, permanenza al serale di Amici a rischio? La gaffe di Facchinetti lo mette in una brutta situazione! - Ancora sospetti e guai per Riccardo Marcuzzo. Il cantante della squadra Blu di Amici di Maria De Filippi torna al centro delle polemiche per una nuova gaffe di Francesco Facchinetti che già qualche tempo fa era stato associato al cantante del talent di Canale 5. Facciamo un piccolo passo indietro a quando alcuni indizi avevano fatto comprende che Riccardo fosse entrato a far parte dell'agenzia di Facchinetti (prima dell'accesso al serale e quindi cosa non consentita), dettaglio confermato dall'errore social di Francesco che aveva pubblicato una "story" su Instagram proprio col profilo di Marcuzzo invece che col suo. A questi indizi oggi se ne aggiunge un altro: Riccardo ha di recente pubblicato un video su Instagram mostrando un suo autografo. Sullo sfondo però si nota chiaramente che il foglietto in questione è poggiato su di una gamba con dei pantaloni bianchi strappati, "guarda caso" identici a quelli indossati da Francesco Facchinetti in un suo scatto immediatamente succesivo. Che sia una semplice casualità? Si tratta di una questione poco chiara e alquanto delicata che mette Riccardo Marcuzzo in una posizione scomoda, tanto che qualcuno inizia a sospettare che questa situazione potrebbe costargli anche il posto ottenuto al serale.

Riccardo Marcuzzo, squalificato o possibile vincitore? Spuntano i like di Carlo Conti... - E se la collaborazione con Francesco Facchinetti getta una macchia e tanti dubbi su Riccardo Marcuzzo, nelle ultime ore spunta un nuovo dettaglio che fa discutere. Il Vicolo delle News ha recentemente pubblicato una segnalazione fatta da una lettrice che ha notato un importante dettaglio: “Spulciando un po’ nel profilo Instagram di Riccardo Marcuzzo - esordisce la segnalazione - ho notato che Carlo Conti non solo lo segue, ma gli ha messo anche due like. Forse, non significherà niente e magari è solo un gusto personale. Però è sempre Carlo Conti, che negli ultimi anni si contraddistingue nel panorama musicale non solo per Sanremo, ma anche per i Wind Music Awards e soprattutto come direttore artistico di Radio Rai. Mi chiedo se, dopo l’appoggio di Facchinetti e le paventate 4 richieste da parte delle case discografiche, questo non sia un altro “passo” verso la vittoria annunciata.”. Un dubbio leggittimo e che potrebbe chiaramente essere condiviso da molti telespettatori. Quali conseguenze avrà tutto questo su Riccardo Marcuzzo? Lo avvicinerà alla vittoria o ad un'esclusione precoce dalla gara?

