STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: L'onore e il rispetto e 2 fast 2 furious (venerdì, 21 aprile 2017)

Stasera in tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 21 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, venerdì 21 aprile 2017, la programmazione delle reti del Biscione, punta soprattutto su cinema e fiction come L'Onore e il rispetto che probabilmente sarà il programma più seguito. Ma la serata non si ferma di certo qui, su Italia 1 è tempo di azione con il film 2 fast 2 furious e su Rete 4 l'attualità è di casa con Quarto grado mentre sul resto dei canali Mediaset, è possibile apprezzare film, serie tv e programmi di intrattenimento. Non vengono trascurati i più piccini che possono assistere ad una puntata di Io sono Franky su Boing. Ma scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Canale 5 manda in onda L'onore e il rispetto, la serie che vede Gabriel Garko rivestire i panni del mafioso Tonio Fortebracci. La serie è ormai arrivata alla sua quinta edizione, con un successo sempre molto rilevante. Propone invece cinema all'insegna dell'adrenalina Italia 1 con il film d'azione 2 fast 2 furious, diretto da John Singleton nel 2002, che vede protagonisti Paul Walker, Eva Mendes, Cole Hauser e Tyrese. La vicenda narrata nella pellicola è quella di un agente, Brian O'Conner, che dopo essere stato espulso dal suo corpo decide di infiltrarsi per conto dell'FBI in un giro clandestino di corse automobilistiche che si svolge a Miami, smantellando infine la gang che le organizza. Punta invece sull'attualità Rete 4, che affida a Gianluigi Nuzzi e Elena Tambini il compito di condurre Quarto grado, programma incentrato su casi clamorosi di cronaca nera mai risolti e ancora capaci di attrarre l'attenzione dell'opinione pubblica, sino a dividerla.

Ancora cinema per La5, che propone la commedia Molto incinta, una pellicola diretta da Judd Apatow nel 2006, con Katherine Heigl, Seth Rogen, Paul Rudd e Leslie Mann nel cast. Protagonista della vicenda è Alison, una donna in carriera che rimane incinta dopo una notte passata con Ben, un uomo che vive di espedienti. Il bambino che deve nascere li costringe quindi ad unirsi nel tentativo di dargli una famiglia, con esiti imprevedibili. Intrattenimento invece per Mediaset Extra, che propone al suo pubblico Evolushow, uno spettacolo in cui Enrico Brignano, con la sua solita verve, propone un viaggio nei vizi e nelle debolezze della società moderna. Di nuovo cinema per Iris, dove c'è in programmazione Maverick, il film diretto da Richard Donner nel 1994, con un cast stellare formato da Mel Gibson, Jodie Foster, James Coburn e James Garner.

La pellicola narra le vicende di un imbroglione affascinante, che si guadagna da vivere giocando a poker. Proprio nel corso di una partita conosce però una degna rivale, Annabelle, non meno spregiudicata e affascinante di lui, che finirà per conquistarlo. Si affida invece alla comicità demenziale Italia 2, che propone Scuola di polizia 6: la città è assediata, ennesimo atto di una delle serie cinematografiche più famose in assoluto. Il film, diretto da Peter Bonerz nel 1989, con Bubba Smith, Michael Winslow, David Graf e Leslie Easterbrook nei ruoli di protagonisti, segue le vicende di uno squinternato distretto di polizia, la cui totale incapacità non può che rendere ancora più complicata la vita di una città ormai sotto assedio da parte delle gang criminali. Fiction invece per Top Crime con un nuovo episodio di The mysteries of Laura, una serie televisiva statunitense, infine Boing, il canale dedicato ai più piccoli, propone a sua volta Io sono Franky, una telenovela prodotta in Colombia.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21.15 L'onore e il rispetto, serie televisiva

ore 23.30 Matrix Chiambretti, programma di intrattenimento

Italia 1 ore 21.10 2 fast 2 furious, film azione

ore 23.20 Arma letale 2, film poliziesco

Rete 4 ore 21.15 Quarto grado, programma di attualità

ore 00.30 Piccole luci, documentario

La5 ore 21.10 Molto incinta, film commedia

Mediaset Extra ore 21.15 Evolushow, programma di intrattenimento

Iris ore 21.00 Maverick, film azione

Italia 2 ore 21.10 Scuola di polizia 6: la città è assediata, film comico poliziesco

Top Crime ore 21.10 The mysteries of Laura II, serie televisiva

Boing ore 21.20 Io sono Franky, telefilm

