STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Italo, Furore e Gomorra (venerdì, 21 aprile 2017)

Stasera in tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 21 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, venerdì 21 aprile 2017, il palinsesto Rai, offre una scelta varia dei programmi tra cui spicca il film su Rai Uno, ambientato nella provincia di Ragusa, che affronta, attraverso la storia di un cane, il tema dell'amicizia e del rispetto reciproco. La tenerezza del protagonista, la vicenda coinvolgente e ricca di sentimenti e la cornice della splendida Sicilia renderanno questo film sicuramente il più seguito dal pubblico televisivo. Il film su Rai Movie, invece, parla di una relazione difficile data dalla differenza di età (20 anni) in cui nella coppia è lui ad essere il più giovane. Ultima puntata di "Furore" su Rai Due, la cui prima edizione risale al 1997 e propone come allora, giochi a tema musicale mostrandoci le esibizioni di ieri e di oggi di diversi personaggi. I telefilm proposti invece per la serata sono "Gomorra" e "Criminal minds", mentre "Sorelle" è la fiction su Rai Premium. Arte e cultura sono protagonisti su Rai 5 che ci conduce alla scoperta del pittore olandese Rembrandt. Ma vediamo nel dettaglio la programmazione Rai.

In prima serata Rai Uno propone il film "Italo" tratto da una storia vera. Il protagonista è un golden retriever, inizialmente randagio in un paesino della campagna siciliana, che piano piano riesce a conquistarsi l'affetto dell'intera comunità e finisce col portare i personaggi principali ad aprirsi ai sentimenti e finalmente ad innamorarsi. Al film seguirà "TV7", settimanale di aggiornamento che tratta argomenti di attualità, cronaca e spettacolo. Su Rai Due imperdibile quarto e ultimo appuntamento con lo show "Furore" condotto da Alessandro Greco affiancato da Gigi e Ross che supportano le due squadre in gara. La serata continua con il programma di attualità "TG2 Punto di vista". La prima puntata della seconda stagione di "Gomorra - la serie" apre la serata su Rai Tre e, a seguire una puntata di "Stato civile. L'Amore è uguale per tutti", programma di approfondimento su un tema attualissimo quale quello delle unioni civili.

La serata di Rai 4 propone tre episodi della sesta stagione di "Criminal minds" metre Rai 5 presenta un documentario che parla di arte pittorica "Rembrandt dalla National Gallery". Su Rai Movie troviamo una commedia francese dal titolo "20 anni di meno": una 38enne che rischia di vedere sfuggire la tanto ambita promozione a causa dell'età, finge una relazione con un ventenne che però è realmente innamorato di lei. Infine Rai Premium ripropone la puntata già andata in onda su Rai Uno della fiction "Sorelle".

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno ore 21.25 Italo, film

ore 23.25 TV7, attualità

Rai Due ore 21.20 Furore, varietà

ore 23.40 TG2 Punto di vista, attualità

Rai Tre ore 21.15 Gomorra - la serie, stagione 2, telefilm

ore 23.00 Stato civile. L'Amore è uguale per tutti, attualità

Rai 4 ore 21.03 Criminal Minds VI, telefilm

Rai 5 ore 21.15 Rembrandt dalla National Gallery, documentario

Rai Movie ore 21.20 20 anni di meno, film

Rai Premium ore 21.20 Sorelle, fiction

