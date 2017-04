STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Sleepy Hollow, The Blacklist- Redemption (venerdì, 21 aprile 2017)

Stasera in tv su Sky

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 21 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, venerdì 21 aprile 2017, la piattaforma satellitare di Sky, propone ai suoi abbonati un'ampia scelta di programmi tra serie televisive e poliziesche oltre che reality show e talent show, film commedia, di guerra e di avventura. Il divertente film "Nonno scatenato", in onda su Sky 1 con Robert de Niro potrebbe aggiudicarsi la palma di programma più visto, ma sarà lotta dura con il talent show "Italia’s got talent", su Sky Uno e con l’episodio del fantasy thriller "Sleepy Hollow", su Fox. Tra gli altri film, si segnala "A prima vista", film drammatico in onda su Sky Cinema Passion. Ma vediamo adesso nel dettaglio la programmazione della serata Sky.

Su Fox, canale 112 alle 21.00 il fantasy thriller "Sleepy Hollow", giunto al 12esimo episodio della quarta stagione, intitolato "Tomorrow", ricco di suspence. Tra gli interpreti Nikki Reed, nei panni di Betsy, una fiamma del protagonista principale, il cavalier Ichabod. Su Fox Crime, canale 116, alle 21.05 la serie televisiva "The Blacklist- Redemption", con l’episodio intitolato "Whitehall", settimo della prima stagione, nel quale Tom è costretto a ricorrere all’aiuto di un alleato alquanto improbabile, a causa delle sempre maggiori tensioni che ci sono tra Howard e Scottie. Su Sky Atlantic, canale 110, alle 21.15, l’esordio di una nuova serie televisiva, intitolata "Taboo", che segue le vicende di un avventuriero inglese, James Delaney, che dopo essere stato creduto morto, ritorna a Londra per reclamare l’eredità del padre.

Ambientata nei primi anni del 19esimo secolo, la serie vede il protagonista principale trovarsi in mezzo ad una guerra di potere tra la Gran Bretagna e gli Stati uniti, nella quale è protagonista anche una potente compagnia, quella delle Indie Orientali. Su Fox Life, canale 114, con inizio alle 21.00, torna il reality show "Quattro matrimoni in Italia", con il quarto episodio di questa stagione, che mette in competizione tra loro quattro spose ed i loro riti di nozze, ai quali partecipano, come giudici le altre tre. Il premio finale per la coppia vincitrice è rappresentato da una fantastica luna di miele. Su Sky Uno, canale 108, alle 21.15 va in onda il talent show "Italia’s got talent" è arrivato alle semifinali, dopo una lunga serie di audizioni. Nello spettacolo che è condotto da Lodovica Comello tornano ad esibirsi sul palco gli artisti che sono stati selezionati dalla giuria capitanata da Claudio Bisio, per conquistare un ambito posto in finale.

Dai ballerini ai ventriloqui, dai cantanti agli imitatori, dagli illusionisti agli strumentisti, tutti di nuovo sotto la lente di ingrandimento dei giurati. Su Sky Cinema 1, canale 301, alle 21.15 il film commedia intitolato "Nonno scatenato". I due protagonisti del film, un nonno vedovo e il nipote che sta per convolare a nozze, partono insieme per un viaggio in Florida alla ricerca del divertimento, con innumerevoli tentazioni. Diretto da Dan Mazer, ed interpretato da Jeff Bridges, Zac Efron, Robert De Niro, Dermot Mulroney e Danny Glover. Su Sky Cinema X-men, canale 304, va in onda alle 21.15, il film di azione "X-men - l’inizio". La vicenda è quella di due amici e colleghi della CIA, Xavier e Erik, che poi sono divenuti il Professor X e Magneto. Con Oliver Platt, Jason Fleming, Ray Wise, Nicholas Hoult, Rose Byrne e la regia di Matthew Vaughn. Su Sky Cinema Family, canale 306, alle 21.00 è in programmazione il film di avventura "Alla ricerca del tesoro di Jones", nel quale è protagonista un gruppo di animali parlanti.

Tre ragazzi iniziano un viaggio insidioso alla ricerca di un vecchio forziere colmo di monete d’oro che da oltre 100 anni è sepolto nelle foreste del Montana. I soldi servono per carcere di salvare il ranch della loro famiglia. Diretto da Ari Novak, ed interpretato da Averie South, Wilford Brimley, Rib Hillis e Sage Chase. Su Sky Cinema Passion, canale 308, alle 21.00 il film drammatico "A prima vista", tratto da una storia realmente accaduta. Amy, durante la permanenza in una clinica termale, conosce Virgil, un fisioterapista "non vedente" e se ne innamora. In seguito riesce a convincerlo a recarsi a New York per cercare di recuperare la vista con una delicata operazione. Diretto da Irvin Winkler, ed interpretato da Val Kilmer, Kelly McGillis, Bruce Davison, Mira Sorvino e Steven Weber.

Sky Cinema Max canale 312, propone invece alle 21.00, il film di guerra "13 hours: the secret soldiers of Benghazi", ambientato in Libia nel 2012. Il protagonista, Jack Silva, per bisogno di soldi, torna a partecipare ad una azione in Libia con i GRS, le Guardie di Sicurezza, che lavorano in collaborazione con la CIA, ed una volta arrivato a Bengasi, viene a trovarsi in mezzo ad una vera e propria guerra civile, con un attacco terroristico contro la base americana proprio nel suo ultimo giorno in territorio libico. Regia di Michael Bay, e cast composto da Toby Stephens, James Badge Dale, Max Martini, Dominic Fumusa, John Krasinski, Pablo Schreiber, Alexia Barlier, Freddie Stroma e David Denman.

