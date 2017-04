STEFANO DE MARTINO/ Video, il ballerino è a dieta ma l’amico Marcello sa come tentarlo (oggi, 21 aprile 2017)

Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, NEWS: VIDEO, IL BALLERINO È A DIETA MA L’AMICO MARCELLO SA COME TENTARLO - L’estate è alle porte e anche se Stefano De Martino non dovrebbe temere la prova costume, è a dieta come lo sono molti altri italiani in questo periodo. A rivelarlo l’amico Marcello Sacchetta durante una diretta su Instagram di qualche ora fa. L’ex marito di Belen Rodriguez stava parlando delle leccornie preparate dalla madre di Sacchetta: “Dobbiamo ringraziare pubblicamente la mamma di Marcello che oggi ci ha mandato il casatiello e la pastiera”. Il collega lo ha però interrotto svelando: “Stefano si sente in colpa perché essendo a dieta…stasera ti mangi il minestrone”. Stefano però non sembra essersi pentito e cerca una piccola scappatoia dal suo peccatuccio di gola: “Vabè ogni tanto si può sgarrare, com’erano buoni…mamma mia”. La prossima fidanzata di De Martino dovrà quindi “prenderlo per la gola” senza dimenticare di cucinargli ogni tanto il minestrone per essere fedele alla dieta. La prova costume però De Martino l’ha già fatta qualche giorno fa, trascorrendo le vacanze pasquali ad Ibiza, ed è stato promosso a pieni voti dalle fans. Clicca qui per vedere il video di Stefano De Martino.

