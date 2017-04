STRISCIA LA NOTIZIA/ Valerio Staffelli, per chi sarà il prossimo Tapiro? La consegna al senatore Razzi, video

Striscia la notizia

STRISCIA LA NOTIZIA, VALERIO STAFFELLI: PER CHI SARÀ IL PROSSIMO TAPIRO D’ORO? VIDEO - Ficarra e Picone sono pronti a dare il via ad una nuova puntata del Tg satirico Striscia la notizia stasera, venerdì 21 aprile 2017: il duo tornerà puntale dalle 20.40 sulla rete ammiraglia Mediaset, e la curiosità del pubblico è alle stelle. Proprio ieri, infatti, l’inviato Valerio Staffelli è intervenuto sulla sua pagina Instagram ufficiale pubblicando uno scatto direttamente dal letto. “A dormire” ha ammesso Steffelli, per poi confessare “domani sveglia all’alba per nuovo tapiro, nn perdere quello tra poco a Razzi! #striscialanotizia #satira”: chi finirà nel suo mirino prossimamente?

Ieri sera - quando la trasmissione è riuscita ad aggiudicarsi uno share del 17.89% con più di 4 milioni e mezzo di telespettatori - è stato trasmesso il servizio in cui Staffelli, appunto, consegna il Tapiro d’Oro al senatore Antonio Razzi, per “la vicenda coreana, per tutto quello che è successo nella vicenda coreana”, come spiega l’inviato nella clip (clicca qui per vederla direttamente dal sito di Striscia la notizia). Al senatore viene innanzitutto chiesto di raccontare i motivi che hanno rallentato il suo rientro in Italia, ma le domande di Staffelli non si sono fermate lì. Il prossimo obiettivo, stando a quanto ammesso sui social, sembra già essere sulla lista: di chi si tratterà? Più tardi, i due presentatori di Striscia la notizia daranno spazio a nuovi approfondimenti: per vedere in onda il prossimo Tapiro dovremo aspettare qualche giorno?

