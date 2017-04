Stefano Accorsi papà/ È nato Lorenzo, il primo figlio avuto dalla compagna Bianca Vitali

Stefano Accorsi

Stefano Accorsi, grande gioia per l'attore: è nato Lorenzo, bebè avuto con Bianca Vitali - Grande gioia per Stefano Accorsi: il noto attore è diventato di nuovo papà. E’ nato Lorenzo, il terzo figlio di Accorsi avuto con la nuova compagna Bianca Vitali. La Vitali ha donato all'attore il secondo maschietto, dopo i due figli avuti con Leatitia Casta. L’annuncio è giunto sui profili social di Stefano Accorsi che con grandissima gioia ha voluto condividere questo lieto evento con tutti i suoi fan, annunciando che sia il piccolo che la madre godevano di ottima salute: “È nato Lorenzo!!! Lui e Bianca stanno benissimo!:) #nascita #birth Lorenzo is born!!! Bianca and him are fine!”.

L'annuncio è stato accompagnato da una dolce foto della piccola manina di Lorenzo che ha scatenato migliaia di like e congratulazioni da parte dei tantissimi follower dell'attore che, d'altronde, attendevo da qualche giorno il lieto evento. Proprio a fine marzo, durante la cerimonia di premiazione dei David di Donatello, dove Accorsi è stato premiato come miglior attore protagonista per il film Veloce come il vento, ringraziando tutti, dal palco chiese alla compagna: “Sei emozionata, non vorrai farlo nascere qui? Poi ci tocca chiamarlo David o Donatello“, scatenando gli applausi del pubblico il sala e non solo.

