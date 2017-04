Stefano De Martino/ News: lo strappo alla regola con Marcello Sacchetta (oggi, 21 aprile 2017)

Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO: LO STRAPPO ALLA REGOLA IN COMPAGNIA DI MARCELLO SACCHETTA - Forse non ha ancora trovato l’amore ma Stefano De Martino, dopo il divorzio che l’ha allontanato dalla sua ex Belen Rodriguez, può di certo contare sull’affetto degli amici. Fra questi c’è anche il suo collega Marcello Sacchetta, al quale il ballerino è unito non solo da un’amicizia molto profonda, ma anche dai tanti impegni nella ormai celebre scuola di Maria De Filippi. Poche ore fa i due protagonisti del talent hanno fatto la loro comparsa in un video pubblicato sulle Instagram stories di De Martino, dove hanno confessato di aver fatto uno strappo alla regola, gustando dei piatti che la madre di Sacchetta ha preparato per loro in occasione delle festività pasquali. “Dobbiamo ringraziare pubblicamente la mamma di Marcello che oggi ci ha mandato il casatiello e la pastiera”, ha detto il ballerino. “E Stefano si sente in colpa perché essendo a dieta… stasera ti mangi il minestrone”, ha replicato Marcello Sacchetta. Immediata, nel video, anche la risposta di Stefano De Martino: “Ogni tanto si può sgarrare!”.

STEFANO DE MARTINO: IL BALLERINO METTE FINE ALLE POLEMICHE - Stefano De Martino è tornato sui social per smentire, attraverso le Instagram Stories, il pettegolezzo che ha riportato in auge la storia del suo divorzio con Belen Rodriguez. Il ballerino, infatti, con uno scatto pubblicato sui social, ha messo un punto su tutta la vicenda, smentendo il suo litigio con la madre della sua ex, Veronica Cozzani, e tutta la storia riportata con dovizia di particolari dal noto settimanale “Chi”. Stefano De Martino e Belen Rodriguez, dopo la dolorosa fine del loro matrimonio, avvenuta negli ultimi mesi del 2015, oggi vivono due vite separate, ma sono ancora uniti dall’affetto per il piccolo Santiago. Belen, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair ha recentemente rivelato che entrambi sono oggi due genitori che si occupano del loro bambino “con attenzione e dedizione”, dichiarazioni puntualmente smentite, però, dal gossip, che sempre più spesso è alimentato da aggiornamenti e rumors sui social network.

© Riproduzione Riservata.