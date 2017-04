THE MANCHURIAN CANDIDATE/ Su La7 il film con Denzel Washington (oggi, 21 aprile 2017)

THE MANCHURIAN CANDIDATE, film prima serata

THE MANCHURIAN CANDIDATE, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 21 APRILE 2017: IL CAST - The Manchurian Candidate, il film in onda su La7 oggi, venerdì 21 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere thriller che è stata realizzata nel 2004 negli Stati Uniti per la regia di Jonathan Demme, nel cast invece, figurano tra gli altri Denzel Washington, Meryl Streep, Liev Schreiber, Jon Voigt e Kimberly Elise. Il film è ambientato in Kuwait del 1991. Ma scopriamo la trama del film nel dettaglio.

THE MANCHURIAN CANDIDATE, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 21 APRILE 2017: LA TRAMA - Il protagonista è un uomo di nome Bennett Marco (Denzel Washington) che ricopre l’importante ruolo di capitano nell’esercito degli Stati Uniti. Siamo infatti nel pieno della guerra del Golfo e il capitano spende tutte le proprie energie e il proprio coraggio in battaglia, ma un giorno accade un imprevisto. Mentre è con la sua squadra rimane vittima di un’imboscata. Due dei suoi uomini migliori perdono la vita, il capitano stesso invece perde i sensi. Tuttavia per loro ci sarà qualcuno che correrà in soccorso, si tratta del Sergente Raymond Shaw (Liev Schreiber) che riesce a mettere in salvo il capitano ed anche il resto della sua squadra. Tempo più tardi al termine di questo atroce conflitto, il sergente Shaw inizia a diventare popolare soprattutto per il suo gesto che viene considerato eroico. Man mano che il tempo passa per il sergente cresce la fama e notorietà e per lui inizia ad aprirsi la strada nella politica. Shaw ha infatti una madre molto influente in questo ambito e per lui è molto più semplice la sua ascesa e il suo successo. Per lui il successo è talmente tanto che si aprono le porte alla vicepresidenza degli Stati Uniti. Nel frattempo però, la vita del capitano Bennett Marco non è tutta rosa e fiori, l’uomo infatti reduce dalla guerra porta con se i segni di un conflitto che lo hanno visto piegarsi sotto il nemico. Inoltre nella sua mente continuano ad essere più vivi che mai tutta una serie di ricordi negativi e di incubi di cui non ne capisce la provenienza. Così inizia a scattare in lui il pensiero che nella sua storia e sopratutto nel gesto eroico del sergente Shaw ci sono dei punti oscuri. Pian piano prenderà allora sempre più coscienza di essere stata una vittima nella mani dell’astuto potere di chi sta lottando a controllare la presidenza degli Stati Uniti.

