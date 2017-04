TONIO FORTEBRACCI/ Un nuovo amore per il personaggio di Garko (L’onore e il rispetto 5, puntata 21 aprile)

Gabriel Garko nei panni di Tonio Fortebracci

TONIO FORTEBRACCI, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA GABRIEL GARKO: PRONTO ALLA VENDETTA CONTRO ETTORE (L’ONORE E IL RISPETTO 5, PUNTATA 21 APRILE 2017) Siamo arrivati a un momento importante per Tonio Fortebracci, il personaggio protagonista della fiction L’onore e il rispetto - Ultimo capitolo, interpretato da Gabriel Garko. Sta infatti per mettere le mani sul tesoro della mafia con cui mettere in atto il suo piano di vendetta contro Ettore De Nicola. La terza puntata li ha vistI uno contro l’altro, con Tonio che è riuscito, grazie a un tombino provvidenzialmente aperto, a sfuggire a un agguato, affrontando poi a mani nude il suo acerrimo nemico nei condotti fognari prima di scappare e raggiungere Michela, che gli ha medicato il braccio e l’ha poi aiutato a procurarsi una pistola. Fortebracci ha però chiesto alla donna di sparire dalla sua vita, così da evitare di correre dei pericoli. Purtroppo, però, qualcuno li ha visti insieme e Michela perderà la vita proprio per salvare l’uomo di cui si era follemente innamorata da un nuovo agguato. Ora Tonio ha anche una ragione in più per vendicarsi.

TONIO FORTEBRACCI, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA GABRIEL GARKO: IN ARRIVO UN NUOVO AMORE (L’ONORE E IL RISPETTO 5, PUNTATA 21 APRILE 2017) Per raggiungere il suo obiettivo, Tonio si reca anche a casa di De Nicola, ma vede che avrebbe troppi uomini da affrontare. Incontra di nascosto Daria e i due fanno un patto: lei lo farà passare per morto, di modo che lui possa agire nell’ombra e lui la aiuterà a incastrare Ettore e Trapanese. L’ispettore riesce quindi a far passare il corpo del cognato di Michela sciolto all’uopo nell’acido per quello di Fortebracci. Il quale nel frattempo, durante il funerale di Michela, davanti alla tomba di sua madre ricorda qual è il codice di accesso al conto cifrato dove ha depositato il tesoro della mafia in Svizzera. Parte quindi per mettere le mani su una somma che lo aiuterà nei suoi piani di vendetta. Tra l’altro le anticipazioni sulla quarta puntata dicono che l’uomo incontrerà un’altra donna che diventerà importante nella sua vita.

