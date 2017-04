TUTTO PUÒ SUCCEDERE 2 / Commento e anticipazioni seconda puntata 27 Aprile

Tutto può succedere 2

TUTTO PUÒ SUCCEDERE 2, COMMENTO E ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 APRILE 2017: ELIA VUOLE RICONQUISTARE LA FIDUCIA DEI FERRARO - Elia è un personaggio che, nel corso della prima serie della fiction, ha avuto un ruolo marginale. A Tutto può succedere 2, però il suo ruolo è destinato ad avere un certo peso nelle trame, soprattutto perché l'uomo, ex marito di Sara Ferraro, è determinato a stringere un legame affettivo con i suoi figli. Pessimo esempio per Denis e presenza ingombrante per i Ferraro, Elia non ha intenzione di farsi da parte e i suoi modi irriverenti, se da una parte preoccupano papà Ettore, dall'altra sembrano conquistare la fiducia di Sara, che con un tiepido sorriso ha anticipato ciò che potrebbe accadere nel corso della prossima puntata. Le anticipazioni per il secondo appuntamento che Rai Uno manderà in onda il 27 aprile, infatti, rivelano che Elia cercherà di sfruttare a proprio favore l'ascendente che continua a esercitare sulla sua ex moglie, una vicenda che lo porterà sempre più vicino ai Ferraro pur di riconquistare l'affetto perduto ormai da molto tempo.

TUTTO PUÒ SUCCEDERE 2, COMMENTO E ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 APRILE 2017: ALESSANDRO FA I CONTI CON LE SUE PAURE - Padre Esemplare e marito perfetto, Alessandro, nel corso del primo episodio di Tutto può succedere 2, si è lasciato travolgere dalla paura per l’arrivo del suo terzo figlio. Il sospetto di un nuovo caso di sindrome di asperger in famiglia, infatti, ha portato il protagonista a rifiutare l'idea di conoscere il sesso del nascituro, causando una piccola crisi di natura familiare che ha ben presto coinvolto anche sua moglie Camilla. Il primogenito della famiglia Ferraro, però, ha capito poco dopo che l'amore che prova per i suoi cari è più forte di tutto e questo legame così profondo lo ha convinto a non avere timore del futuro. Novità in arrivo anche per Lorenzo, che grazie all'intervento di Alessandro ha ottenuto dal giudice la sospensione della pena. Per Federica si apre così una nuova era, nella quale potrà vivere l'amore che prova per il suo ragazzo alla luce del sole. Per lei, purtroppo, i problemi potrebbero essere soltanto all'inizio, visto che nell'episodio in onda giovedì 27 Aprile, il suo fidanzato potrebbe avere dei nuovi guai con la giustizia.

