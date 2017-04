UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani e Marco Firpo: sta nascendo l’amore? (Trono Over)

Gemma Galgani

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI E MARCO FIRPO, COSA C’E’ DI VERO? – Gemma Galgani continua ad essere la protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne. Nel corso dell’ultima registrazione del trono over, la dama storica della trasmissione di Maria De Filippi si è mostrata raggiante per il rapporto con Marco Firpo che continua a crescere regalandole sempre nuove emozioni. Gemma, infatti, ha confermato di aver trascorso la Pasqua con Marco come era stato spifferato sui social. Tra i due, tuttavia, a parte baci, abbracci e carezze non è successo altro. Nessun incontro intimo, dunque, nonostante le buone intenzioni di Gemma. La rivelazione del cavaliere che, pur ammettendo di fare una fatica immensa a stare lontano da Gemma non si sente ancora pronto per vare con lei una vera relazione d’amore, ha scatenato la dura reazione di Tina Cipollari che non ha perso occasione per puntare il dito contro la dama accusandola di essersi inventata tutto.

Anche sui social, però, i fans si sono letteralmente scatenati contro la dama. Sono sempre di più, infatti, i telespettatori del trono over di Uomini e Donne convinti che Gemma stia facendo di tutto per restare in pole position all’interno della trasmissione, anche a costo di prendere in giro se stessa. Secondo alcuni fans, infatti, la dama starebbe facendo di tutto per convincersi di provare un sentimento vero per Marco Firpo che, a sua volta, si starebbe prestando al gioco di Gemma. Il sentimento, dunque, che Gemma dice di provare per Marco Firpo è vero? I fans cominciano ad avere dei seri dubbi.

© Riproduzione Riservata.