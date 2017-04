UOMINI E DONNE/ Luca Onestini ha già scelto Cecilia? Sui social rimbalzano i rumors (Trono Classico)

Luca Onestini

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: LUCA ONESTINI E LA SCELTA DI CECILIA ZAGARRIGO – Luca Onestini ha già scelto Cecilia Zagarrigo? La scelta ufficiale ancora non c’è stata ma sembra che il tronista romagnolo abbia già scelto con il cuore. Da quando Cecilia è arrivata in trasmissione, Luca ha occhi solo per lei. L’ex corteggiatore di Clarissa Marchese non nasconde il suo forte interesse per Cecilia che, in poche settimane, ha letteralmente sbaragliato la concorrenza delle sue rivali, Soleil Sorgè e Giulia Latini. Inizialmente, i fans di Uomini e Donne pensavano che l’arrivo di Cecilia fosse un pretesto per portare avanti il trono. In realtà, Luca Onestini è davvero interessato a Cecilia che aveva conquistato le sue attenzioni sin da quando corteggiava Osca branzani. Luca, infatti, aveva chiesto informazioni di cecilia alla redazione da diversi mesi. La Zagarrigo, però, ha deciso di riprovare a cercare l’amore in tv solo poche settimane fa e con la sua bellezza e il suo modo di fare ha letteralmente sconvolto Luca che, a quanto pare, sarebbe ormai ad un passo dalla scelta.

In tutto questo, le più deluse sono sicuramente Giulia Latini e Soleil Sorgè. Quest’ultima si è sempre sentita la prescelta ma da quando è arrivata Cecilia Zagarrigo la corteggiatrice italo-americana sta perdendo le sue certezze. Dopo aver rinunciato a conoscere anche Marco Cartasegna per non pregiudicare il rapporto con Luca, Soleil si aspettava una scelta immediata da parte del tronista romagnolo che, invece, almeno per il momento, non ha alcuna intenzione di scegliere. Tra tutti i tronisti, tuttavia, Luca scegliere sicuramente prima degli altri e stando a quanti scrivono i fans del programma sui social, sembra che la prescelta sarà proprio Cecilia Zagarrigo.

