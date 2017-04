Una vita anticipazioni italiane e spagnole: Arturo ha ucciso la madre di Elvira?

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 21 APRILE: HUMILIDAD E' DAVVERO MALATA? - Sarà una settimana davvero lunga e intensa per i telespettatori di Una vita. La telenovela spagnola, infatti, non andrà mai in vacanza tornando sia sabato pomeriggio dalle ore 14:30 che domenica in seconda serata. Nell'episodio di questo pomeriggio Mauro si troverà ancora in convento a colloquio con Padre Fructuoso. Quest'ultimo confermerà le gravi condizioni di salute di Humilidad che, scoraggiata dalla rottura con il poliziotto, ha deciso di non farsi curare. Mauro chiederà di poterla incontrare per convincerla a non darsi per vinta ma sarà lo stesso sacerdote a rifiutare un simile faccia a faccia, che potrebbe peggiorare le cose. Sarà sincero o cercherà, insieme ad Humilidad, di far leva sul senso di colpa del poliziotto? Buone notizie arriveranno questo pomeriggio per Ramon: le sue ferite saranno oramai quasi rimarginate e, a pochi giorni dall'attentato, potrà finalmente fare ritorno a casa, attorniato dall'affetto della moglie Trini e di Maria Luisa.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: ARTURO HA UCCISO LA MADRE DI ELVIRA? - La storia d'amore tra Elvira e Simon è attualmente una delle vicende più amate dai telespettatori di Una vita. La figlia di Arturo è riuscita a sfuggire dalle grinfie del padre e a trovare rifugio presso Susana, che oramai non nega più la sua parentela con Simon. La sola Maria Luisa, diventata la più cara amica della Valverde, è a conoscenza del suo vero domicilio, tanto che proprio lei ha sottratto alcuni oggetti personali di Elvira dalla sua abitazione. Tra di essi è stata trovata una foto della madre di quest'ultima, scattata poco prima della sua morte. In essa Eusebio, poi condannato per averla uccisa, aveva scritto una frase d'amore a conferma di come tra loro esistesse un vero sentimento. Tale scoperta ha spinto Elvira a porsi delle domande riguardanti l'identità del killer della madre: e se non si fosse trattato di Eusebio? E se invece fosse stato Arturo a liberarsi di una moglie che non lo amava più e che addirittura lo tradiva con un altro uomo?

