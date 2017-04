Uomini e donne / Anticipazioni: oggi, 21 aprile, in onda il trono over: Giorgio geloso di Gemma Galgani?

Gemma Galgani Giorgio Manetti

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Over: Giorgio geloso di Gemma? Scoppia la lite in studio - La settimana di Uomini e Donne si conclude con la seconda parte del Trono Over. Dopo le novità su Gemma e Marco si riparte con la storia tra Francesco e Giovanna che oggi sembra concludersi. Lui è andato a Milano da lei ma la dama non ha voluto farlo dormire con lei, così lui ora sospetta che abbia un altro. Giovanna invece voleva più tempo per conoscersi, anche comunque conferma l’attrazione nei suoi riguardi così, dopo un battibecco, finiscono per darsi un bacio a stampo e si accordano per vedersi in serata. Gemma balla di nuovo con Marco ed è molto euforica, Maria De Filippi lo nota così come nota che non era così quando ballava con Giorgio, ed ecco che tra i due ex si scatena un nuovo battibecco. Lui definisce tutto “un’opera buffa” perché non crede alla sincerità del suo interesse per Marco e la invita a non prenderlo in giro, ma Tinì trova curioso il comportamento di Giorgio, quasi geloso di Gemma.

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Over: Giorgio furioso con Gemma "Non devi più parlarmi" - Si passa poi ad Annamaria che inaugura una nuova pettinatura ed ecco poi il video della “panchina di Uomini e Donne” sulla quale la dama si intrattiene con Raffaele che le dedica una canzone. In studio però Annamaria svela di avere qualche perplessità, anche perché le ha chiesto subito di sposarlo, ma lui dice che ha capito male; poi si parla di amici in comune, ma lei fa notare che dopo una telefonata in cui l’ha chiamata Pina (che è un'altra dama che sta conoscendo in studio), si è scusato ma non l’ha chiamata più. Annamaria chiude con lui perché non lo trova né sincero né serio, però ballano insieme. Tocca infine a Giorgio sedere al centro dello studio, ma il cavaliere è ancora arrabbiato con Gemma e stanco delle sue accuse, tanto che invita a non rivolgergli la parola.

