X-Files/ Seconda stagione in arrivo: l'annuncio di Gillian Anderson su Twitter

X Files, Gillian Anderson (Facebook)

X - FILES, IN ARRIVO LA SECONDA STAGIONE - I misteri narrati da X - Files potrebbero tornare presto in tv, lo ha rivelato ieri, giovedì 20 aprile 2017, Fox, che ha annunciato un secondo capitolo di quella che è stata una delle serie tv più amate di sempre. Gli appassionati del genere avranno la possibilità di assistere alle nuove avventure già nella programmazione che segue le vacanze estive: i nuovi episodi, infatti, sono previsti a partire dalla stagione 2017/2018. La prima serie di quello che è stato definito "Il nuovo corso" di X - Files è stata trasmessa nel gennaio del 2016, quando i fan della serie tv hanno potuto assistere alla messa in onda dei primi sei episodi della nuova era. Come sempre, si parlerà di fenomeni paranormali, misteri che non trovano una soluzione e indagini ai limiti dell'impossibile, che porteranno gli agenti Dana Scully e Fox Mulder, rispettivamente interpretati da Gillian Anderson e David Duchovny, a indagare per conto dell'Fbi.

X - FILES, IN ARRIVO LA SECONDA STAGIONE, GILLIAN ANDERSON ANNUNCIA LA NUOVA SERIE SU TWITTER - Gillian Anderson, l'amata Dana Scully di X - Files, ha annunciato attraverso il suo profilo social il ritorno delle nuove avventure della serie tv più misteriosa di sempre e il suo tweet, pubblicato oggi, giovedì 21 aprile, ha fatto impazzire tutti gli appassionati del genere. "You ready for more of this @davidduchovny? #TheXFiles", ha scritto l'attrice sul suo profilo ufficiale, anticipando di fatto il ritorno di quella che è stata definita "la madre di tutte le serie tv". Nell'annuncio pubblicato da Gillian Anderson è possibile visualizzare anche due foto che la ritraggono sul set in compagnia del suo partner di sempre, David Duchovny, e queste immagini, che mostrasno i due attori in un momento di svago, hanno conquistato il pubblico che da sempre segue le loro indagini sul piccolo schermo. È ancora presto per scoprire cosa succederà nella nuova stagione, ma di certo i due agenti dell'Fbi non deluderanno i loro fan. Cliccate qui per visualizzare le foto.

