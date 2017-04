ALBA PARIETTI E MARCELLO NUZIO/ La coppia delle polemiche in semifinale (Ballando con le stelle 2017)

Alba Parietti e Marcello Nuzio a Ballando 2017

ALBA PARIETTI E MARCELLO NUZIO, DI DIRITTO ALLA SEMIFINALE (BALLANDO CON LE STELLE 2017) - Nuova avvincente sfida del sabato sera tra Amici e Ballando con le stelle e entrambi i programmi stanno arrivando alle battute finali tra polemiche e colpi di scena. Uno dei personaggi più discussi della nuova edizione del talent sui ballerini vip più famoso della tv è, senza dubbio, Alba Parietti. La donna, in gara con Marcello Nuzio, è entrata di diritto nella semifinale e nel corso della puntata del 15 aprile Sandro Mayer ha dichiarato come un ingrediente di successo di Ballando con le stelle 2017 sia stata proprio la presenza di Alba Parietti, la quale è riuscita a fare spettacolo e divertire. Tuttavia, Alba Paruetti è stata fortemente criticata da Selvaggia Lucarelli che non le ha risparmiato anche l'ultima frecciatina. La blogger ha detto come non sia affatto vero che solo la Parietti e la De Sio siano state fonte di spettacolo.

ALBA PARIETTI E MARCELLO NUZIO, FINALMENTE IL RITORNO IN PRIMA SERATA (BALLANDO CON LE STELLE 2017) Alba Parietti ha rilasciato una recente intervista a Elle in cui ha dichiarato di aver scelto di partecipare a Ballando con le stelle perchè era una grande occasione di tornare in prima serata per rientrare nel varietà. Infatti, la Parietti era stanca di partecipare solo ai talk show e sicuramente nel talent di Milly Carlucci la donna ha dimostrato di essere ancora la showgirl a tutto tondo che abbiamo imparato a conoscere anche se sembra avere delle idee su chi possa vincere il programma. Sicuramente, la vittoria potrebbe andare a Oney Tapia, favorito da tutti. Alba Parietti sembra essere anche felice del fatto che Ballando con le stelle sia riuscito, finalmente, a battere Amici di Maria De Filippi. "La vita è una legge del contrappasso" ha detto la donna.

ALBA PARIETTI E MARCELLO NUZIO, NEL PROGRAMMA SI VIVE DI EMOZIONI (BALLANDO CON LE STELLE 2017) - Alba Parietti si è contraddistinta a Ballando con le stelle per la sua rivalità con Selvaggia Lucarelli ma la donna ha affermato come nel programma non si viva solo di polemiche. Infatti, nel talent si provano tantissime emozioni e lei è riuscita a stringere amicizia e rapporti umani con le sarte, le parrucchiere e le truccatrici, coloro che vive di più. Le sono simpatici tutti i ragazzi anche se i suoi preferiti sono Fabio Basile e Simone Montedoro mentre tra le ragazze sicuramente Xenia, ragazza allegra e solare.

