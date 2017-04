AMBRA ANGIOLINI/ Il ricordo di Boncompagni (Amici 16, 22 aprile 2017)

Ambra Angiolini

AMBRA ANGIOLINI, IL GIUDICE DEL TALENT DI CANALE 5: IL RICORDO DI GIANNI BONCOMPAGNI (AMICI, 22 APRILE) - Questa sera su Canale 5 nuova puntata del talent Amici condotto dalla padrona di casa Maria De Filippi. È il quinto appuntamento serale e come di consueto l’attenzione sarà massima su una gara che vede la squadra dei Bianchi e quella dei Blu ripartire da una situazione di assoluta parità: due eliminati per parte. In studio sarà presente nelle vesti di attenta giudice, l’attrice e conduttrice Ambra Angiolini. Per lei la settimana appena conclusasi è stata davvero particolare visto che lo scorso 16 aprile si è spento all’età di 84 anni un vero genio della televisione qual è stato Gianni Boncompagni. Per la Angiolini, Boncompagni è stato un vero e proprio mentore tant’è che fu lui a lanciarla negli anni Novanta prima inserendola nel cast di Non è la Rai e poi dandole la conduzione dello stesso programma. Ambra ha voluto ricordare Boncompagni con un post pubblicato su Instagram evidenziando: ”Se n’è andato il giorno di Pasqua.. è stato un genio anche nel salutarci. Grazie da una ragazzina normale che tu hai fatto in modo che crescesse con il coraggio di essere diversa da tutto, nel bene e nel male. Sei ovunque”.

AMBRA ANGIOLINI, IL GIUDICE DEL TALENT DI CANALE 5: IL SUO PENSIERO SU MORGAN (AMICI, 22 APRILE) - Tra poche ore ritorna la fase serale del talent Amici con il primo appuntamento dopo il polemico addio da parte di Morgan con tanto di strascichi non ancora del tutto assorbiti. Su quanto accaduto ha voluto esprimere la propria opinione anche Ambra Angiolini, giudice del programma e quindi in un certo senso ‘testimone’ diretta della vicenda. In una recente intervista rilasciata alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni, l’ex compagna di Francesco Renga ha rimarcato: “Lui è un artista che ama gli eccessi ed è uno ‘scombinato’ nella vita, ma si comporta in buona fede. Ha fatto con i ragazzi quello che fa ogni giorno con se stesso. Destruttura tutto e tutti. Ha fatto bene a metterli sull’attenti per evitare che si sentissero già arrivati, io lo so perché è successo anche a me da piccola… questo epilogo in fondo lo avevo già immaginato due puntate fa: quando sei sempre a mille, superi un limite che può diventare un problema per tutti”.

