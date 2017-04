ANTONIO PALMESE e SAMANTA TOGNI/ Assalto alla finale? (Ballando con le stelle 2017, 22 aprile)

Antonio Palmese e Samanta Togni

ANTONIO PALMESE e SAMANTA TOGNI, LA COPPIA TENTA L’ASSALTO ALLA FINALISSIMA (BALLANDO CON LE STELLE 2017) - La semifinale di Ballando con le stelle in onda questa sera su Rai 1 per la conduzione di Milly Carlucci, vedrà in gara anche la coppia composta dal giovane attore Antonio Palmese e dalla ballerina professionista Samanta Togni. I due, infatti, nella scorsa puntata di sabato 15 aprile nonostante l’iniziale bocciatura subita nello spareggio a tre con Martin Castrogiovanni e Martina Stella, hanno saputo esibirsi al meglio durante la serata convincendo non solo la giuria ma anche il pubblico a casa. Nello specifico, Palmese e la Togni hanno prima avuto la meglio in maniera abbastanza facile nel duello con Anna La Rosa e quindi l’hanno spuntata nel televoto finale con Simone Montedoro e Martin Castrogiovanni nel quale è stata decretata l’eliminazione definitiva dell’ex pilastro della nazionale italiana di rugby. Insomma, la coppia ha saputo risalire la china ed ora è pronta a dare l’assalto alla finalissima del 29 aprile.

ANTONIO PALMESE e SAMANTA TOGNI, LA BALLERINA ED IL 2 DI PICCHE ALL’ATTORE (BALLANDO CON LE STELLE 2017) - Nel corso delle settimane spesso e volentieri si è parlato di un presunto flirt tra l’attore Antonio Palmese e la ballerina Samanta Togni che, come noto, è l’attuale compagna dell’ex calciatore di Milan, Real Madrid e Roma Christian Panucci. Un flirt che molti hanno attribuito per il feeling evidenziato dai due durante le varie esibizioni. Evidentemente stanca della situazione, nella scorsa puntata la Togni ha voluto chiarire tutto con decisione. Infatti, al termine della loro esibizione la Lucarelli ha ironizzato “Antonio se ti impegni così anche con la Togni fra due anni avrete sei figli”. Un commento che ha dato vita all’immediata replica da parte della ballerina abbastanza stizzita: “È più facile che diventi il primo ballerino della Scala di Milano”. Insomma, la Togni ha dato una sorta di ‘due di picche’ a Palmese.

ANTONIO PALMESE e SAMANTA TOGNI, PER LEI MOMENTI DI RELAX CON IL SUO CHRISTIAN (BALLANDO CON LE STELLE 2017) - In attesa di scendere nuovamente in pista a Ballando con le stelle al fianco dell’attore Antonio Palmese, la ballerina Samanta Togni in questi giorni si è concessa qualche momento di relax con il suo attuale compagno Christian Panucci. Infatti, la Togni ha pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram una bellissima foto che la ritrae abbracciata al suo Christian che dolcemente la bacia. Nella didascalia si legge un hashtag che è tutto un programma “#lecosebelledellavitanonsonocose”. Immediata la replica sul social dal parte del compagno che ha commentato con una serie di cuori. Il post ha raccolto migliaia di Mi Piace e tantissimi commenti da parte degli utenti, molti dei quali hanno sottolineato quanto i due stiano bene insieme. Clicca qui per vedere la foto.

