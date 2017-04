ARROW 5/ Anticipazioni del 22 aprile 2017: Oliver è sotto processo!

Arrow, in prima Tv assoluta su Italia 1

ARROW 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, sabato 22 aprile 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Arrow 5, in prima Tv assoluta. Sarà il 15°, dal titolo "Combattere il fuoco col fuoco". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Oliver (Stephen Amell) decide di raggiungere Amanda Westfield (Corina Akeson), la madre di Prometheus, nel tentativo di farla collaborare alla cattura. La donna tuttavia crede che il figlio sia dalla parte del giusto, visto che Arrow ha ucciso suo padre, e pensa che si senta giustamente ferito. Intanto, tre pericolose detenute uccidono due agenti penitenziari e prendono il possesso del furgone che le trasporta, in direzione Star City. Alla guida del gruppo, Liza Warner (Rutina Wesley), un volto noto al team. Più tardi, Susan (Carly Pope) prende di petto Oliver e gli chiede apertamente se sia davvero Green Arrow, ma il Sindaco smentisce tutto. Nel passato, Anatoly (David Nykl) definisce Oliver come un mangia peccati, che si nutre del dolore dei defunti. I due sospettano che Gregor (David Meunier) stia sorvegliando l'ospedale in cui il russo è stato ricoverato ed organizzano una fuga immediata. Nel presente, Dinah (Juliana Harkavy) fa il giuramento e riprende il suo posto nella Polizia. Quentin (Paul Blackthorne) si offre invece di aiutare il team per catturare le tre evase, dato che è coinvolto personalmente. Anche se Felicity (Emily Bett Rickards) riesce a rintracciarle in un covo della Triade, arrivano troppo tardi, a carneficina compiuta. Thea (Willa Holland) chiede in seguito l'aiuto di Felicity perché teme che Susan sia troppo vicina alla verità e scoprono che è riuscita ad avere le prove sulla vera identità di Oliver e del suo coinvolgimento nella morte di Malone (Tyler Ritter). Curtis (Echo Kellum) e Rene (Rick Gonzalez) invece scoprono che le tre detenute stanno cercando i 100 milioni di dollari di Church (Chad L. Coleman). Mentre stanno indagando, Oliver chiede il permesso a Quentin per assegnare il nome di Black Canary a Dinah. Nonostante il team riesce a raggiungere le tre detenute, l'Anticrimine cerca di arrestare Arrow per via dell'omicidio Malone. Thea decide di agire alle spalle del fratello e chiede a Felicity di violare il pc di Susan. In questo modo riescono a dimostrare che la giornalista ha falsificato le prove, ottenendo infine il suo licenziamento. Non appena Oliver intuisce la situazione affronta Felicity ed è furioso nello scoprire che è stata Thea a chiederle di agire in quel modo. Intanto, Quentin ha modo di fare qualche passo avanti per la cattura della Warren. Oliver tuttavia decide di lasciare che sia la Polizia ad occuparsi della cattura delle tre criminali. Oliver decide alla fine di confessare ai federali dell'errore che ha portato alla morte di Malone. Nonostante la cattura dei criminali, i notiziari iniziano a diffondere la notizia che l'ufficio del Sindaco ha falsificato l'autopsia del detective defunto per proteggere l'identità del killer.

ARROW 5, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 22 APRRILE 2017, EPISODIO 15 "COMBATTERE IL FUOCO COL FUOCO" - Inizia il processo a carico di Oliver, che potrà contare sulla difesa di Adrian. In seguito, l'avvocato avrà modo di imbattersi nel Vigilante, sotto le mentite sembianze di Prometheus. Grazie a Pandora, Felicity e Thea vengono a conoscenza di un segreto che può essere usato per un ricatto, ma Oliver e John le dissuadono a scendere a quel tipo di compromessi. Curtis invece sfrutta un lembo del vestito del Vigilante per riuscire a localizzarlo, mentre Oliver nega pubblicamente che Arrow sia un killer di poliziotti, sottolineando come la missione sotto copertura servisse per non far perdere la speranza alla popolazione. Nonostante il tentativo di uccidere il Sindaco, il Vigilante riesce infine a sfuggire, mentre il Consiglio cittadino voterà contro l'impeachment. Thea decide ugualmente di dimettersi per lavorare sui propri valori, mentre Paul annuncia a Curtis di voler divorziare.

