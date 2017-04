Amici 2017 serale / Ed. 16 Anticipazioni quinta puntata 22 aprile e diretta: chi sarà eliminato? Emma coach!

Amici 2017 serale: squadra blu e squadra bianca

AMICI 16 SERALE 2017, ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 22 APRILE: SQUADRA BIANCA, SQUADRA BLE E, QUINTO GIUDICE - Questa puntata il serale di Amici 2017 segna ufficialmente il ritorno a casa di Emma Marrone, vocal coach della Squadra Bianca. Al suo fianco, troveremo Boosta ed Alessandra Celentano. La Squadra Blu invece, vedrà come sempre Elisa nel ruolo di direttore artistico, sostenuta da Rudy Zerbi e Veronica Peparini. Per quanto riguarda gli allievi ancora in gara invece, dopo l'eliminazione di Michele (canto, Squadra Blu), Lo Strego (canto, Squadra Bianca), Vittoria (ballo, Squadra Blu) e Oliviero (ballo, Squadra Bianca), ritroveremo Mike, Shady, Thomas e Sebastian per i bianchi contro Riccardo, Federica, Cosimo e Andreas per i blu. Come sempre, spazio anche per i quattro giudici: Ambra Angiolini, Ermal Meta, Eleonora Abbagnato e Daniele Liotti. Proprio in riferimento ai giudic ecco il nome del quinto: Raz Degan. Dopo aver vinto L'Isola dei Famosi 2017 ed aver partecipato al Maurizio Costanzo Show andato in onda nella seconda serata di giovedì su Canale 5, l'israeliano torna in pista alla corte di Maria e, anche in questa occasione sentirà il vivo desiderio di doversi togliere le scarpe così come evidenziato attraverso la breve clip che potrete trovare cliccando qui. Quali saranno gli altri ospiti del programma e il nuovo eliminato? Proseguite con le nostre anticipazioni per poterlo scoprire!

AMICI 16 SERALE 2017, ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 22 APRILE: VIDEO, OSPITI E DUETTI MUSICALI, LA PROPOSTA DI ELISA AD EMMA - Stasera, dalle 21.10 in poi, su Canale 5 si apriranno i battenti del quinto serale di Amici 2017 con Maria De Filippi. Quali saranno gli ospiti musicali della quinta puntata del serale 2017? Scopriamo grazie alle nostre approfondite anticipazioni che I The Kolors torneranno alla talentuosa corte di Maria per esibirsi con alle loro spalle un quadro ballato da Andreas della Squadra Blu e presentare “What happened last night”, singolo apripista del loro nuovo album in uscita il 19 maggio. Spazio anche per Ozark Henry con “I’m your sacrifice” che si è esibito sempre con Muller contro Sebastian della Squadra Bianca. Fiorella Mannoia in ultimo, si è esibita prima con Federica Carta della Squadra Blu e poi con il giovanissimo Thomas Bocchimpani della Squadra Bianca. Di seguito, l'artista ha chiuso anche la puntata con una nuova esibizione solista interpretando “Siamo ancora qui”. Per quanto riguarda le eliminazioni invece? La prima manche è stata vinta dalla Squadra Bianca con Cosimo a rischio eliminazione mentre i blu si sono aggiudicati la seconda manche mandando in ballottaggio Thomas: chi è uscito? Da Elisa, prima della fine è arrivata una proposta inaspettata verso Emma: quale? Cliccate qui!

AMICI 16 SERALE 2017, ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 22 APRILE: MORGAN NON TORNA! - Stasera, il serale di Amici 2017 ci presenta il nuovo direttore artistico della Squadra Bianca: Emma Marrone. La cantautrice salentina infatti, è stata presentata durante il corso della precedente puntata finale che aveva visto l'eliminazione di Oliviero, ballerino classico dei bianchi. Nel frattempo, durante le ultime ore, una indiscrezione aveva allertato il popolo del web: Morgan e Maria hanno fatto la pace. Possibile? Macché! Dopo averne letto tra le pagine del settimanale "Oggi", il diretto interessato ha smentito prontamente su Twitter: "Smentisco quello che i giornali stanno riportando. Non torno ad Amici. Loro non devono perdonarmi ma casomai chiedermi scusa", ha scritto il musicista di Monza. Nel frattempo, per regalare a Maria la stoccata finale, proprio Morgan stasera sarà ospite di Milly Carlucci durante la semifinale di Ballando con le stelle. C'è grandissima attesa intanto, per la quinta puntata di Amici 2017 in onda stasera con il suo nuovo appuntamento serale e, per ringraziare Emma del difficile incarico, Maria De Filippi le ha letto una commovente lettera: "Per te sono arrivati i dischi d'oro, dischi di platino, la vittoria di Sanremo, la consacrazione della stampa di te come cantante, i tour, i sold out... ma tu non sei cambiata. Sei sempre la stessa, forte, fragile, vera, pura, onesta". Cliccate qui per visionare il video in anteprima nell'attesa di rivedere Emma Marrone debuttare stasera con la quinta puntata serale insieme ad Elisa e le squadre in gara.

