Andreas Muller/ Le difficoltà dell'allievo a un passo dalla puntata (Amici 2017 serale)

Amici serale 2017, squadra blu

ANDREAS MULLER, IL BALLERINO DELLA SQUADRA BLU: L'ESIBIZIONE SULLE NOTE DI UN BRANO DEI THE KOLORS (AMICI SERALE 2017) - Andreas Muller sta completando con successo il suo percorso nella scuola di Amici 2017, una possibilità sfumata nel corso della precedente edizione, ma che oggi è finalmente diventata realtà. L'allievo nell'ultima settimana si è distinto nel corso delle prove, che lo hanno portato a confrontarsi con ben quattro coreografie più o meno complicate alla scoperta di quelli che, nelle prossime puntate, potrebbero essere i suoi limiti più grandi. "Questa settimana sento un sacco il bisogno di lavorare e dormire. Sento che siamo a metà del Serale, io lo sento", ha rivelato il ballerino nel corso di uno degli ultimi day time, ammettendo inoltre che, per quanto riguarda la vittoria, arrivati a questo punto non si può di certo parlare di talento, ma di gusto personale. Cosa penseranno i giudici della sua affermazione? In attesa di scoprirlo vi anticipiamo che Andreas Muller, stasera, avrà la possibilità di ballare sulle note di un brano dei The Kolors.

ANDREAS MULLER, IL BALLERINO DELLA SQUADRA BLU: QUATTRO COREOGRAFIE PER LA SUA SERATA (AMICI SERALE 2017) - La sfida di Andreas Muller ha aperto l'ultimo serale di Amici 2017, quando il confronto fra il ballerino e Sebastian Melo ha consentito ai blu di conquistare il primo punto della serata. La coreografia spettacolare e la fisicità di Andreas hanno avuto la meglio sul concorrente della squadra bianca, che nella prima prova non ha potuto fare altro che arrendersi di fronte alla momentanea vittoria del suo avversario. Nel corso dell'ultima settimana, Muller si è concentrato come non mai sulle coreografie previste per il serale di stasera che lo hanno portato a preparare un quadro sulla romantica storia di Romeo e Giulietta su richiesta del coreografo Giuliano Peparini. Non solo prove, però, per il ballerino, che negli ultimi giorni ha riservato alla coach della squadra blu un piccolo scherzo architettato con la complicità degli altri allievi del suo team. Riuscirà il ballerino ad avere la meglio nella quinta serata di stasera?

