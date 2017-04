BALLANDO CON LE STELLE 2017/ Semifinale: diretta e finalisti, Morgan e Gérard Depardieu (oggi, 22 aprile 2017)

Ballando con le stelle 2017

BALLANDO CON LE STELLE 2017, SEMIFINALE: DIRETTA, TUTTI I SEMIFINALISTI (OGGI, 22 APRILE 2017) - Milly Carlucci è pronta ad accedere nuovamente le luci del palco di Ballando con le stelle 2017, e le occasioni si fanno di settimana in settimana più speciali: stasera - sabato 22 marzo - prenderà infatti il via la semifinale della competizione, che restituirà al pubblico i nomi di coloro che si sfideranno poi il primo gradino del podio. La settimana scorsa abbiamo assistito ad uno spareggio, che ha visto trionfare la coppia composta da Martina Stella e Samuel Peron: insieme a loro - in prime time - ritroveremo Oney Tapia e Veera Kinnunen, Xenya e Raimondo Todaro, Alba Parietti e Marcello Nuzio, Fabio Basile e Anastasia Kuzmina, già confermati prima dell’ottava puntata. Sette giorni fa, a Ballando con le stelle 2017, anche la coppia composta da Giuliana De Sio e Maykel Fonts è riuscita a rimettersi in pista, grazie alla decisione di Carolin Smith di assegnarle il tesoretto di 40 punti ottenuto dal Ballerino per una notte Claudio Lippi. Infine, battendo Martin Castrogiovanni, anche Antonio Palmese (in coppia con Samanta Sogni) Simone Montedoro (con Alessandra Tripoli) si sono aggiudicati un posto da semifinalista. Chi ce la farà ad andare avanti, volando in finale?

BALLANDO CON LE STELLE 2017, SEMIFINALE: DIRETTA, MORGAN E GERARD DEPARDIEU OSPITI (OGGI, 22 APRILE 2017) - Grandi ospiti sono attesi in scena a Ballando con le stelle 2017 per la semifinale in programma oggi. Dopo i diversi rumors circolati sul web, la pagina Facebook ufficiale ha voluto confermare, con un post: “Lo avete letto ovunque e noi lo confermiamo! Morgan ospite a #BallandoConLeStelle SABATO 20.35 #Rai1 Non potete mancare!”. L’ex direttore artistico della Squadra Bianca di Amici 16 - dopo aver lasciato il talent di Maria De Filippi - sarà presente su Rai 1 alla corte di Milly Carlucci. Non è la prima volta che lo vediamo a Ballando con le stelle e certamente, dopo il grande polverone che si è alzato ne giorni scorsi, il suo intervento è molto atteso. Ma Morgan non è l’unico nome che verrà annunciato dalla presentatrice: il ruolo di Ballerino per una notte, questa settimana, è toccato ad un grande del cinema francese, Gérard Depardieu: l’attore e produttore dovrà mettersi alla prova tra passi di danza e coreografie per guadagnare il Tesoretto. Come se la caverà?

BALLANDO CON LE STELLE 2017, SEMIFINALE: DIRETTA, L’INVITO DI VALERIO SCANU (OGGI, 22 APRILE 2017) - In attesa della semifinale di Ballando con le stelle 2017, un invito molto speciale - naturalmente dal mondo dei social network - arriva proprio da Valerio Scanu: l’artista sarà nuovamente in prima linea per regalare momenti inediti alle piattaforme, ma le prove di trucco e parrucco documentate e pubblicate su Facebook hanno accesso la curiosità di tutti. Nel video, Valerio Scanu ha i capelli tirati indietro, e qualcuno gli sta sistemando le sopracciglia: la semifinale, secondo lui, sarà un vero e proprio BOOM e il pubblico non dovrebbe perdersela per nessun motivo. Che cosa avranno preparato? Clicca qui per vedere il video con Valerio Scanu direttamente dalla pagina social di Ballando con le stelle.

