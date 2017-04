BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane 24-28 aprile: tutto cambia alla Forrester Creations, la vendetta è servita?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 24-28 APRILE: TUTTO CAMBIA! - Sarà la settimana dei grandi cambiamenti quella che attenderà i telespettatori di Beautiful negli Stati Uniti dal 24 al 28 aprile. Saranno molte le novità che saranno spesso collegate con il furto dei bozzetti alla Forrester Creations. Sally verrà arrestata dal tenente Baker che darà seguito alla denuncia di Ridge e Steffy e finirà in carcere. Sarà qui che sarà costretta a rendersi conto di avere commesso un grave errore che potrebbe avere gravi conseguenze sia nella sua vita che negli affari. Come reagiranno i clienti della Specta Fashion quando scopriranno la provenienza dei bozzetti? Ma nella settimana dei grandi cambiamenti, Thomas farà un passo indietro rendendosi conto di non poter vedere la donna che ama alle prese con una simile sofferenza. Dopo averla rifiutata, le chiederà una seconda possibilità? Novità degne di note riguarderanno anche il rapporto tra Bill e Brooke al quale si aggiungerà la grande curiosità dello Spencer su quanto accaduto tra la neo-fidanzata e il sarto. Nel frattempo Katie continuerà a ricattare Quinn: anche per Eric arriverà il momento della verità?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 24-28 APRILE: COCO DEVE FARE LA SUA SCELTA - Coco è uscita con le ossa rotte dalla sfilata della Spectra Fashions nella quale il furto dei bozzetti è stato palesato. Nelle puntate di Beautiful della prossima settimana, la sorella minore di Sally sarà ancora particolarmente turbata per i recenti avvenimenti e a questi problemi si aggiungeranno i suoi dubbi sul futuro: deciderà di entrare a far parte dell'azienda di famiglia, pur consapevole delle loro mosse non troppo lecite? O sarà meglio tentare di farsi perdonare dai Forrester, convincendoli della sua estraneità a quanto accaduto? A mettere l'amica di fronte alla realtà ci penserà anche RJ che le darà una sorta di aut aut: lui potrebbe anche riaccoglierla nella sua vita, credendo alla sua versione dei fatti e provando a riprendere il loro flirt là dove era stato interrotto. Ma in cambio Coco dovrà dimostrare di avere posto fine a qualsiasi rapporto con le Spectra: cosa sceglierà la giovane stagista?

© Riproduzione Riservata.