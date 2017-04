BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: Caroline ritorna a Los Angelese con le idee chiare

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: LIAM SCOPRE I PIANI DI BILL MA... - Importantissime novità andranno in onda nelle puntate americane di Beautiful della prossima settimana e di inizio maggio. Nonostante la sua vita privata sia finalmente sui binari giusti, Bill non avrà nessuna intenzione di mettere da parte il suo sogno di creare un nuovo edificio completamente di proprietà degli Spencer. Per questo ha già messo i bastoni tra le ruote alla Spectra Fashions, pubblicando nelle sue riviste diversi articoli compromettenti, e allo stesso tempo ha cercato di deliziare CJ con una importante offerta economica. Il piano del magnate, già noto a Wyatt, verrà presto presentato anche a Liam che non sarà troppo felice per questa decisione. Il marito di Steffy, infatti, si dimostrerà la solita persona gentile e corretta, convinta che ogni concorrenza nel mercato debba essere leale. Di diverso avviso sarà sua moglie, il cui rapporto con Sally sarà tutt'altro che idilliaco dopo il recente furto dei bozzetti. La situazione potrebbe presto sfuggire di mano alla coppia, sarà questo un nuovo motivo di discussione tra loro?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 22 APRILE: IL RITORNO DI CAROLINE - In una settimana di Beautiful caratterizzata dall'emorragia cerebrale di Eric e dal nuovo scontro tra Quinn e i Forrester il ritorno di Caroline rappresenterà una ventata d'aria fresca. La Spencer ha trascorso diversi mesi negli Hamptons in compagnia di Douglas e delle sue mamme e ora avrà le idee chiare sul suo futuro. Si recherà subito da Thomas, che potrà finalmente riabbracciare il figlio di cui tanto aveva sentito la mancanza. Questo incontro però non piacerà affatto a Sasha, preoccupata della possibilità che Caroline voglia riprendersi Thomas. Questi timori si trasformeranno presto il realtà: la Spencer confesserà al rampollo Forrester di avere riflettuto a lungo sul loro rapporto e di avere capito che la soluzione migliore per tutti sia quella di creare una bella famiglia unita e felice. Chiederà quindi a Thomas di riprendere la loro relazione là dove era stata interrotta, lui accetterà? O i suoi sentimenti per Sasha lo porteranno ad un netto rifiuto?

