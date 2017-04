Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: PROVA COSTUME SUPERATA PER LA SHOWGIRL, FOTO (OGGI, 22 APRILE 2017) - L’estate si avvicina e molte donne si stanno preparando per la prova costume, un problema che sicuramente non riguarda Belen Rodriguez, abituata a mostrare il proprio corpo quasi tutti i giorni per lavoro. La modella è sempre impegnata in qualche shooting e quando gli scatti non sono quelli riguardanti il suo lavoro ne approfitta per mostrarsi i fans nei suoi momenti più privati. Spesso e volentieri ciò significa anche mostrarsi parzialmente svestita o in costume, come nel caso della foto pubblicata qualche ora fa sulla sua pagina Facebook. Nel pomeriggio di ieri la showgirl argentina ha deciso di dare il buongiorno ai numerosi fans che la seguono sul social network creato da Mark Zuckerberg e lo ha fatto pubblicando uno scatto che ce la mostra con indosso un costume intero della linea Me fui, creata da lei stessa in collaborazione con la sorella Cecilia: “Buen Día gente!!!!!! Una meravigliosa giornata per tutti!!!!! @mefuireal #newcollection #coomingsoon”. Proprio la sorellina di Belen, che insieme a lei disegna i costumi da bagno, è colei che dobbiamo ringraziare per questo splendido scatto da 18mila like: clicca qui per vederlo.

