BENJI & FEDE/ Il duo nel backstage, la foto (Verissimo)

Benji e Fede a Verissimo

BENJI & FEDE, IL DUO OSPITE SU CANALE 5: RICORDANO L’APPUNTAMENTO SUI SOCIAL, IL POST (VERISSIMO, 22 APRILE) – Su Canale 5 Silvia Toffanin sta per condurre una nuova puntata del programma di successo Verissimo che anche oggi può contare su tantissimi ospiti di riguardo tra cui il celeberrimo duo musicale composto da Benjamin Mascolo e Federico Rossi meglio noto ai propri fans come Benji & Fede. In attesa di ascoltare la loro intervista e magari qualche loro pezzo di successo, vi segnaliamo come abbiamo pubblicato sulla loro pagina facebook ufficiale un post per ricordare l’appuntamento con tanto di foto che li ritrae nel backstage del rotocalco della Toffanin. Nella didascalia si legge: “Ci vediamo domani pomeriggio su Canale 5 a Verissimo insieme a Silvia Toffanin! Seguitici”. Il post ha riscosso un enorme successo raccogliendo migliaia di Mi Piace e di commenti in supporto del duo: “Non vedo l’ora”, “Quanto desideravo voi a Verissimo” e “quanto siete belli vi seguirò.. ah ci vediamo il 28 maggio in concerto”. Clicca qui per vedere il post.

BENJI & FEDE, IL DUO OSPITE SU CANALE 5: GIÀ SOLD OUT ALCUNE TAPPE DEL TOUR (VERISSIMO, 22 APRILE) – Benji e Fede sono sempre più protagonisti della scena musicale italiana come del resto conferma il ricchissimo tour che sta partendo. Si tratta dello 0+ Summer Tour che prenderà il via il prossimo 1 luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma per poi spostarsi a Grugliasco in provincia di Torino il 6 luglio per il Gruvillage Festival. L’8 luglio farà tappa a Molfetta in provincia di Bari per poi spostarsi a Brescia a il 12 ed il 15 a Senigallia in provincia di Ancona. Quindi si procederà a Piazzola sul Brenta in provincia di Padova toccando tante altre città italiane come Chieti, Salerno, Palermo, Catania, Udine, Soverato per poi chiudere il 25 agosto a Forte dei Marmi in provincia di Lucca. Tuttavia è bene ricordare che prima del tour estivo ci sono ancora tre tappe dello 0+ Tour ed ossia il 23 aprile a Venaria Reale, il 29 aprile a Bologna (sold out) ed il 28 maggio a Napoli (sold out).

© Riproduzione Riservata.