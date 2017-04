COSIMO BARRA/ Nuovo scherzo ad Elisa (Amici 16, 22 aprile 2017)

Amici 2017, squadra Blu

COSIMO BARRA, IL BALLERINO DEI BLU: NUOVO SCHERZO AD ELISA (AMICI 16, SERALE 22 APRILE) - Nella prima serata di Canale 5 spazio all’avvincente sfida tra la squadra dei Bianchi guidata da Emma Marrone e la squadra dei Blu capitanata da Elisa, nell’ambito del fortunato talent Amici 16 ideato e condotto da Maria De Filippi. Uno dei concorrenti più attesi è il ballerino dei blu Cosimo Barra che stando alle anticipazioni riportati da alcuni portali web, si dovrebbe ritrovare in un difficile spareggio con il cantante dei bianchi Thomas Bocchimpani. Spareggio che poi non si sarebbe consumato per esplicita richiesta di Emma ed Elisa, in ragione delle turbolenze vissute all’interno dei Bianchi per via del clamoroso addio di Morgan. In attesa di appurarne la veridicità, vi segnaliamo come Cosimo in settimana abbia tentato di mettere a segno un nuovo scherzo ai danni di Elisa, fingendo di essersi lussato un braccio. Questa volta però la coach non ci ha creduto.

COSIMO BARRA, IL BALLERINO DEI BLU: DUETTO CON LUIS FONSI (AMICI 16, SERALE 22 APRILE) - Nella quarta puntata serale del talent Amici, mandato in onda sulle frequenze di Canale 5 lo scorso sabato 15 aprile, il ballerino dei Blu Cosimo Barra è stato chiamato in causa dal proprio coach Elisa in due occasioni dimostrando grande concentrazione e voglia di ben figurare. La sua puntata si è aperta con una sfida con il cantante dei bianchi, Thomas Bocchimpani ormai ex pupillo di Morgan. Per l’occasione Cosimo ha presentato una coreografia sulle note del brano Despacito duettando proprio con lo stesso con Luis Fonsi, interprete del pezzo. Una coreografia ben eseguita che tuttavia non ha convinto la giuria che ha preferito dare il punto a Thomas. Infine, Cosimo si è ritrovato a fronteggiare un altro cantante dei bianchi, Shady Fatin Cherkaoui nella prova secretata. Per l’occasione ha presentato la coreografia Chicago sulle note di Cell Block tango.

