CRISTIANO MALGIOGLIO/ La rivelazione su Maria Schneider (Verissimo)

Silvia Toffanin conduce Verissimo

CRISTIANO MALGIOGLIO, IL CANTANTE OSPITE SU CANALE 5: LA RIVELAZIONE SU MARIA SCHNEIDER (VERISSIMO, 22 APRILE) – Tutto pronto per una nuova puntata settimanale del programma di approfondimento Verissimo condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin. Come consuetudine sono tantissimi gli ospiti che animeranno la puntata tra cui spunta il noto cantante, paroliere e personaggio televisivo Cristiano Malgioglio. Sarà l’occasione per scoprire molto sulla vita privata di un personaggio costantemente sulla cresta dell’onda. In particolare dalle anticipazioni presenti in rete, sembra che Malgioglio si sia lasciato andare ad una confessione intima ammettendo che c’è stata una donna che gli ha fatto battere forte il cuore: “Sono stato innamorato di Maria Schneider, l’attrice di Ultimo tango a Parigi. Non lo ha mai detto, ma probabilmente sarebbe stata la donna della mia vita. Forse è stato un amore platonico. Ogni volta che ci vedevamo io tremavo sempre”. Per saperne di più sulla vicenda, non resta che attendere qualche ora e sintonizzare il proprio televisore su Canale 5.

CRISTIANO MALGIOGLIO, IL CANTANTE OSPITE SU CANALE 5: UN ATROCE DOLORE PER IL PAROLIERE (VERISSIMO, 22 APRILE) – Cristiano Malgioglio raccontandosi alle telecamere di Verissimo ha voluto parlare del grande amore mai rivelato prima d’ora, vissuto nei confronti dell’attrice francese Maria Schneider, diventata famosa per aver interpretato il celebre film Ultimo tango a Parigi al fianco dell’immenso Marlon Brando per la regia del grande Bernardo Bertolucci. Un’attrice scomparsa nel 2011 per via di un cancro ai polmoni, lasciando un atroce dolore anche e soprattutto in Cristiano Malgioglio come del resto lui stesso ha confermato alla Toffanin. Nello specifico il poliedrico personaggio televisivo italiano ha raccontato ricordando quanto avvenuto nel 2011: “Quando è venuta a mancare per me è stato un dolore atroce, come perdere una sorella, un’amica. Maria ha sofferto troppo nella vita. Sono stati poco carini anche i registi italiani, nessuno di loro la chiamava per lavorare. Ultimo tango a Parigi l’ha mortificata, distrutta”.

© Riproduzione Riservata.