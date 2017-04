DANIELE LIOTTI/ Il matrimonio con Cristina D'Alberto come punto d’arrivo (Amici 2017 Serale)

Daniele Liotti, Amici Serale 2017

DANIELE LIOTTI, IL GIUDICE DEL TALENT DI CANALE 5: NON CHIUDE ALLA PATERNITÀ (AMICI 2017 SERALE) – L’attore italiano Daniele Liotti grande protagonista della quarta stagione della fiction di successo Un passo dal cielo, questa sera sarà nuovamente presente nel talent Amici condotto da Maria De Filippi nelle vesti di giudice. Anche per lui sarà una puntata speciale in quanto per la prima volta si troverà ad interagire con un referente differente per quanto concerne la squadra dei Bianchi ed ossia con il nuovo coach Emma Marrone. Nell’ultimo periodo si è molto parlato di Liotti anche in chiave gossip con più riviste e portali web che hanno ipotizzato l’arrivo di un figlio dall’attuale compagna Cristina D’Alberto, ex volto noto della soap Un posto al sole. Nel corso di una recente intervista al settimanale F, l’attore non ha commentato la voce ma allo stesso tempo ha aperto alla possibilità di essere nuovamente padre: “Sarei più maturo, ma non diverso. Ma temo di aver bisogno di un po’ di allenamento. Lo vedo con mio fratello: ha una figlia di due anni e non si ferma un attimo. Per reggere a questa età devi essere Superman!”.

DANIELE LIOTTI, IL GIUDICE DEL TALENT DI CANALE 5: IL MATRIMONIO COME PUNTO D’ARRIVO (AMICI 2017 SERALE) – Il giudice di Amici, Daniele Liotti, nel corso di una lunga intervista concessa al settimanale F ha voluto parlare della propria situazione sentimentale lasciando capire come per il momento non sia in programma il matrimonio anche perché l’attore lo vede come un punto di arrivo e non di partenza. Nello specifico ha sottolineato: “Credo nell’amore, questo è sicuro. Quando sono fidanzato guardo solo lei, le altre donne non esistono, e non la do per scontata. Lei diventa la mia musa ispiratrice. Il matrimonio è un punto d’arrivo, non di partenza. Ci posso pensare solo dopo molti anni insieme perché sancisce qualcosa che si è costruito insieme. E può arrivare a qualsiasi età. Un sentimento vero e sincero non ha età, anzi, con il tempo ti permette di conoscere meglio pregi e difetti, ti porta ad amare meglio e a non ripetere gli stessi errori”.

