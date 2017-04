ELEONORA ABBAGNATO/ Il 10 giugno al Petruzzelli di Bari (Amici 16, 22 aprile)

Amici 2017

ELEONORA ABBAGNATO, LA GIUDICE DEL TALENT DI CANALE 5: IL 10 GIUGNO SARÀ AL PETRUZZELLI DI BARI (AMICI 16, SERALE 22 APRILE) - Tutto pronto per la quinta puntata serale del talent Amici 2017 condotto come consuetudine da Maria De Filippi. Un format di grande successo giunto in una fase calda di questa edizione con i giovani concorrenti che compongono la squadra dei Bianchi capitanata da Emma Marrone e quella della squadra dei Blu guidata da Elisa, chiamati a dare il proprio massimo. Dopo il polemico addio di Morgan si riparte da una parità, due eliminati, con i vari giudici tra cui la celeberrima ballerina italiana Eleonora Abbagnato, chiamati ad un ruolo di sempre maggiore responsabilità. Proprio la moglie dell’ex calciatore della Roma Federico Balzaretti, ha dimostrato grande competenza ed oggettività nelle valutazioni rispetto soprattutto alle performance dei vari ballerini che sono in gara. In attesa di scoprire se anche questa sera la Abbagnato continuerà su questa falsa riga, vi segnaliamo un importante appuntamento che la vedrà tra i protagonisti.

Come riportato dal portale web ILikePuglia.it, Eleonora Abbagnato sarà il prossimo 10 giugno allo storico Teatro Petruzzelli di Bari per quella che si preannuncia essere una esibizione assolutamente imperdibile. Al fianco dell’Etoile ci saranno ballerini del Teatro L’Opera di Parigi e dell’Opera di Roma per quello che è un ambito bis dopo lo straordinario successo raccolto nella passata stagione teatrale allorché l’Abbagnato si esibì nell’opera Carmen. Tanti gli artisti di spessore che saranno al suo fianco tra cui Benjamin Pech, Rebecca Bianchi, Michele Satriano, Enrica Guadenzi, Alessio Rezza e Audric Bezard.

