ELISA/ Stavolta non casca allo scherzo dei suoi allievi (Amici 16, 22 aprile 2017)

Elisa, coach squadra Blu

ELISA, LA COACH DEI BLU: LA CANTANTE NON CASCA ALLO SCHERZO DI COSIMO (AMICI 16, 22 APRILE 2017) - Canale 5 ospita questa sera la quinta puntata serale del talent Amici 16 condotto da Maria De Filippi. È il primo appuntamento dopo il polemico addio di Morgan quale coach della squadra dei Bianchi con conseguente arrivo di Emma Marrone al suo posto. Alla guida dei Blu, invece, c’è sempre la cantante friulana Elisa che obiettivamente sta facendo un ottimo lavoro e tra l’altro ha saputo creare un eccezionale feeling con i suoi allievi, come del resto conferma il clima alquanto disteso che si respira all’interno della casetta dei blu. Nel corso della settimana, i componenti dei Blu hanno deciso di organizzare un nuovo scherzo alla propria coach ed in particolare con il ballerino Cosimo Barra che si è presentato nel consueto collegamento Skype con tanto di braccio fasciato per fingere una lussazione. Elisa non appena lo ha visto ha temuto il peggio, rammaricandosi per quello che era successo mentre il proprio allievo tentava di rincuorarla dicendosi pronto di esibirsi anche con un braccio bloccato. Ad un certo punto Elisa conscia del precedente scherzo subito, si accorge dell’arcano cogliendo nel volto di Riccardo un certo sorriso. Insomma, la cantante questa volta non ci casca.

ELISA, LA COACH DEI BLU: LA SCALETTA DEL CONCERTO DI VERONA (AMICI 16, 22 APRILE 2017) - Elisa sarà protagonista a metà settembre di un imperdibile concerto all’Arena di Verona per festeggiare i primi venti anni della propria carriera. Un appuntamento organizzato in collaborazione con RTL 102.5 che andrà in scena in tre serate (12, 13 e 15 settembre) per uno spettacolo davvero unico durante il quale verrà ripercorso tutto il suo eccezionale repertorio musicale arricchito da canzoni italiane di particolare significato artistico e non solo. Nello specifico la cantante ha già annunciato che nell’evento sarà accompagnata nella terza serata da una straordinaria orchestra composta da ben 40 musicisti di levatura internazionale grazie ai quali verranno eseguiti pezzi come Caruso, Amor mio e Almeno tu nell’Universo. Da segnalare che il programma prevede una differenziazione per le varie serate: la prima sarà Pop - Rock con la cantante che si mostrerà nella sua versione più ‘energica’, la seconda sarà Acustica con versioni decisamente interessanti di alcuni suoi pezzi e come detto la terza serata vedrà la presenza di una super orchestra per una scaletta all’insegna di grandi classici della musica italiana ed internazionale.

© Riproduzione Riservata.