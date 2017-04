EMMA MARRONE/ Nuovo coach della squadra bianca: il sostegno del fan (Serale Amici 2017)

Emma Marrone, coach squadra Bianchi

EMMA MARRONE, LA COACH DEI BIANCHI: PER LEI PUNTATA D’ESORDIO (AMICI, 22 APRILE) – Emma Marrone è ufficialmente tornata alla guida della squadra bianca di Amici 2017. Questa sera, la cantante salentina, debutterà come coach del serale di Amici 2017 in uno studio che la accoglierà a braccia aperta. Dopo aver partecipato per ben due volte in qualità di ospite, questa sera, Emma Marrone sarà la protagonista assoluta del serale di Amici 2017. Le telecamere saranno focalizzate su di lei per immortalare la sua emozione. Inutile sottolineare la tensione di Emma che, pur avendo accettato di aiutare Maria De Filippi dopo l’addio di Morgan, non nasconde la paura che sta provando in questo momento. Nelle sue mani c’è il destino di quattro ragazzi che hanno deciso di affidarle il loro futuro. L’arrivo di Emma alla guida della squadra bianca ha riportato la giusta serenità per affrontare al meglio il serale. Pur volendo mettere in luce il talento dei suoi ragazzi, questa sera, la vera protagonista sarà proprio la Marrone. Emma, infatti, darà vita ad una serata ricca di emozioni già dalla sigla che canterà accompagnata dai ragazzi ma anche da Boosta a cui ha dato piena fiducia. La Marrone, poi, sarà la protagonista di una sfida di ballo con Elisa che, in queste ore, sui social ha scatenato numerosi rumors. Secondo alcune voci, poi smentite, Emma avrebbe ballato con Stefano De Martino ma, a quanto pare, il ballerino napoletano le avrebbe mostrato semplicemente i passi come Marcello Sacchetta ha fatto con Elisa. Per concludere, poi, Maria De Filippi farà sciogliere in lacrime Emma leggendole una lettera in cui la definisce una persona umile, vera e sincera.

EMMA MARRONE, LA COACH DEI BIANCHI: IL SUPPORTO DEI FAN (AMICI, 22 APRILE) – Emma Marrone ritorna questa sera ad Amici nelle vesti di coach della squadra dei Bianchi. Un ritorno salutato con soddisfazione non solo dai suoi fan ma anche dai milioni di appassionati del programma portato al successo da Maria De Filippi. Infatti, in questi giorni sui social network gli utenti non hanno perso occasione per manifestare alla bionda cantante salentina il loro supporto e la loro certezza che gli allievi dei bianchi ora possono mostrare al meglio le proprie qualità artistiche. Ecco alcuni dei tanti messaggi lasciati dai fan: “Buongiorno Emma e bentornata ad Amici!!! Ora si che sarà di nuovo un programma interessante.. purtroppo Maria con Morgan aveva proprio toppato.. succede.. Buon lavoro!!”, “Sono felice che tu sia di nuovo ad amici! Purtroppo si è sottovalutato molto l’aspetto emotivo secondo me.. i ragazzi come ben sai non sono delle macchine.. tu saprai capirli ed aiutarli di sicuro! Brava e nonostante giovanissima molto professionale”.

