ERMAL META/ Una dedica davvero speciale (Amici 16, 22 aprile 2017)

Ermal Meta

ERMAL META, IL GIUDICE DEL TALENT DI CANALE 5: UNA DEDICA DAVVERO SPECIALE (AMICI 16, SERALE 22 APRILE) - In questa prima serata di Canale 5 ritorna l’appuntamento con il talent Amici condotto da Maria De Filippi. Si tratta della quinta puntata di questa accesa e combattuta fase serale che vede la squadra dei Bianchi guidata dalla new entry Emma Marrone e la squadra dei Blu capitanata da Elisa, perfettamente alla pari con due eliminati per parte. Tra i protagonisti del programma c’è anche il cantautore albanese naturalizzato italiano Ermal Meta che il grande pubblico italiano ha imparato a conoscere dopo il successo ottenuto nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Un successo che sta continuando grazie all’album Vietato morire, pubblicato all’indomani della sua partecipazione sul palco dell’Ariston. Infatti, oltre agli ottimi responsi in fatto di vendite ci sono continui attestati di stima da parte dei fan rivolti all’indirizzo dell’artista che sta vestendo i panni di giudice ad Amici. Nel corso di una recente esibizione in un centro commerciale bergamasco, il cantante parlando del suo attuale successo rispondendo alla domanda “a chi dedichi il tuo successo” ha sottolineato con decisione “alla mia grande forza di volontà”.

ERMAL META, IL GIUDICE DEL TALENT DI CANALE 5: IN ARRIVO UN TRIPLO VINILE (AMICI 16, SERALE 22 APRILE) - Il cantautore di origini albanesi ma naturalizzato italiano, Ermal Meta, è sempre più personaggio del momento. Dopo l’ottimo terzo posto raccolto al Festival di Sanremo ha pubblicato il suo ultimo album Vietato morire ed ora è protagonista ad Amici nelle vesti di professionale giudice. La conferma arriva dai tantissimi sold out che stanno facendo segnare alcune tappe del suo tour (è partito ieri sera con la tappa al New Age Club di Roncade in provincia di Treviso) imponendo agli organizzatori una ulteriore data come nel caso di Milano e Napoli. Conscio del grande seguito, Meta ha voluto regalare una piccola sorpresa ai propri fan pubblicando sui social un divertente video della durata di circa 30 secondi, durante i quali ha di fatto annunciato l’arrivo a breve di un triplo vinile. Infatti, nella didascalia del video si legge: “Buongiorno. Qualcuno ha detto Vinile?? Tra poco ne arriva uno Triplo”. Non resta che attendere per saperne di più.

