EYEWITNESS, TESTIMONE INVOLONTARIO/ Su Rete 4 il film con John Voight

Il film è in onda su Rete 4 in prima serata

EYEWTNESS - TESTIMONE INVOLONTARIO, IL FILM INONDA SU RETE 4 OGGI, 22 APRILE 2017: IL CAST - Eyewitness - testimone involontario è il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 22 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola statunitense del 1997 diretta dal regista David Hogan, tra gli interpreti del film troviamo John Voight, nei panni del Colonnello Casey, Keenen Ivory Wayans, che interpreta il Sergente James Dunn, Wolfgang Bodison, Jill Hennessy, Robert Culp, Donna Cherry e Paul Sorvino. Il film Eyewitness - testimone involontario è un film d'azione e guerra di discreto livello. La pellicola è stata prodotta per la televisione e dunque non è stata proiettata nelle sale cinematografiche. Dando uno sguardo ai principali siti e blog dedicati al cinema la pellicola diretta da David Hogan sembra aver entusiasmato il pubblico pur non rappresentando una vera e propria eccellenza del cinema d'azione statunitense. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

EYEWTNESS - TESTIMONE INVOLONTARIO, IL FILM INONDA SU RETE 4 OGGI, 22 APRILE 2017: LA TRAMA - James Dunn è un sergente dell'esercito americano impegnato della prima Guerra del Golfo. Dunn è un cecchino. Il suo compito è quello di assecondare gli ordini provenienti dai suoi superiori. Durante una missione il sergente si rifiuterà di obbedire ad un ordine. Dal rifiuto nascerà una violenta lite con un ufficiale. Durante l'alterco dalla pistola del sergente partirà in maniera accidentale una pallottola che ferirà a morte l'ufficiale. James Dunn verrà quindi indagato per omicidio colposo. Il processo lo decreterà colpevole e successivamente lo condannerà a morte. Dunn viene così trasferito dal carcere in cui era detenuto ad una struttura di massima sicurezza, dove vengono tenuti prigionieri i detenuti condannati alla pena capitale. Durante il trasporto però il mezzo su cui viaggia Dunn viene bloccato da un'esplosione. L'azione di salvataggio a favore di Dunn viene organizzata da un misterioso corpo armato guidato dal colonnello Casey: Dunn viene allora trasportato in una struttura segreta ed obbligato ad arruolarsi al corpo armato che lo ha tratto in salvo, dedito alla lotta al terrorismo. La prima missione che verrà affidata a Dunn sarà quella di intercettare i piani di un'azienda biochimica guidata da Donal Bickart, che secondo il comandate Casey, vende potenziali armi chimiche ai terroristi e Paesi con chiare intenzioni belliche.

© Riproduzione Riservata.