FABIO BASILE E ANASTASIA KUZMINA/ La coppia di ballerini più sensuale (Ballando con le stelle 2017)

Fabio Basile e Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle 2017

FABIO BASILE-ANASTASIA KUZMINA, UNA LOVE STORY PER I DUE? (BALLANDO CON LE STELLE 2017)- E' la coppia più affiata di Ballando con le stelle e non è passata inosservata la loro chimica. Stiamo parlando del duo composto da Fabio Basile e Anastasia Kuzmina che sono tra i favoriti alla vittoria finale del programma condotto da Milly Carlucci. Ebbene, Basile e la Kuzmina sono i concorrenti del talent che stanno infiammando di più il gossip dato che sul web si susseguono speculazioni che li vedrebbe insieme. In realtà, per il momento né il campione di judo né la storica ballerina della trasmissione di Raiuno hanno intenzione di rompere il silenzio anche se la Kuzmina ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae insieme al fratello con la didascalia Tutto l'amore che ho, quasi a voler mettere a tacere le voci dei pettegoli.

FABIO BASILE-ANASTASIA KUZMINA, SFIDA DI BELLI NEL PROGRAMMA (BALLANDO CON LE STELLE 2017)- Fabio Basile è la star più apprezzata di questa edizione di Ballando con le stelle e la sua simpatia ha coinvolto tutti. Il ragazzo sprizza divertimento e passione da ogni poro ed è riuscito a farsi dare uno dei punteggi mai visti nel programma. La sua esibizione dei passi di Reggaeton ha fatto impazzire sia il pubblico che i giurati, sopratutto dopo che il ragazzo si è tolto nuovamente la t-shirt come fatto in più occasioni. Ha dato sfoggio di tutto il suo fascino, mostrando muscoli e tartaruga. L'esibizione è piaciuta così tanto alla Smith e co. che il voto che gli è stato assegnato è stato un 47 su 50.

FABIO BASILE-ANASTASIA KUZMINA, IL PENSIERO SULL'AMORE DEL JUDOKA (BALLANDO CON LE STELLE 2017) - Fabio Basile è un judoka italiano che ha vinto la categoria 66 kg a Rio De Janeiro nel 2016. Nella vita del giovane, dopo l'esperienza a Ballando con le stelle, torneranno gli allenamenti e in una recente intervista a Nuovo, Basile andrà ad allenarsi in Giappone per tre mesi per allenarsi e prepararsi a vincere i mondiali di Budapest di agosto. Proprio per questo motivo, il giovane dice che l'amore è la cosa più bella che c'è ma non lo cerca ed è single da cinque mesi. Inoltre, ha smentito le voci circa il legame con la Kuzmina dicendo che è fidanzata ma sarà veramente così?

