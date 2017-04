FEDERICA CARTA/ Saprà ripetersi dopo una quarta puntata praticamente perfetta? (Amici 2017 Serale)

Federica Carta ad Amici serale 2017

FEDERICA CARTA, LA CANTANTE DEI BLU: AL FIANCO DELLA SORELLA, LA FOTO (AMICI 2017 SERALE) – Tra poche ore ritorna su Canale 5 l’appuntamento con la fase serale del talent Amici 2017 Serale condotto da Maria De Filippi. Si tratta della quinta puntata con le due squadre in gara, quella dei Bianchi guidata da Emma Marrone e quella dei Blu capitanata da Elisa, perfettamente alla pari con due eliminati per parte. Tra gli allievi più attesi c’è senza dubbio la cantante dei Blu, Federica Carta da molti indicati come la principale favorita alla vittoria finale. In attesa di rivederla all’opera nel corso della sfida vi segnaliamo come sul proprio account Instagram sia stata pubblicata in questi giorni una bellissima foto nella quale si vede la promettente cantante al fianco della sorella. Nella didascalia della foto si legge: “Buonasera dalle sorelle paper”. Decine di migliaia i Mi Piace lasciati dai fan e tantissimi sono i commenti di supporto in vista della puntata. Clicca qui per vedere il post.

FEDERICA CARTA, LA CANTANTE DEI BLU: UNA PUNTATA DA INCORNICIARE (AMICI 2017 SERALE) – La cantante di origini romane della squadra dei Blu, Federica Carta, nella quarta puntata del serale di Amici trasmessa su Canale 5 lo scorso sabato 15 aprile è stata tra i principali protagonisti tant’è che è stata chiamata in causa dalla propria coach Elisa in ben quattro occasioni. La sua serata ha avuto inizio con la prova secretata contro il ballerino dei Bianchi, Sebastian, nella quale si è esibita nel brano di Alicia Keys “Fallin”. Nel corso della prima manche è ritornata nel centro dello studio per sfidare la cantante dei bianchi Shady Fatin Cherkaoui nella prova giudice voluta da Daniele Liotti. Una sfida in cui ha avuto la meglio interpretando un grande classico della musica italiana come Reginella. Inoltre, ha prima battuto Mike Bird sulle note del brano Forte e chiaro, suo inedito, e quindi nella comparata con James Blunt si è imposta ai danni della stessa Shady Fatin Cherkaoui. Insomma, per Federica Carta una puntata praticamente perfetta.

