FIORELLA MANNOIA/ La presa di posizione sulle guerre moderne (Amici Serale 2017)

Maria De Filippi e Fiorella Mannoia, Amici 2017 Serale

FIORELLA MANNOIA, LA CANTANTE OSPITE SU CANALE 5: REDUCE DAL FESTIVAL DI SANREMO (AMICI 2017 SERALE) – Sta per tornare nella prima serata di Canale 5 l’appuntamento con il talent Amici condotto da Maria De Filippi. Si tratta della quinta puntata della fase serale con le due squadre, quella dei Bianchi e quella dei Blu, che ripartono da una situazione di assoluta parità anche se i Bianchi sono chiamati fare i conti con i possibili contraccolpi dopo il cambio alla direzione scientifica per via dell’addio polemico di Morgan. Inoltre, in questa puntata è ospite un volto noto della musica italiana e dello stesso talent Mediaset, Fiorella Mannoia. La cantante romana reduce dal secondo posto ottenuto nell’ultima edizione del Festival Sanremo con il pezzo Che sia benedetta, avrà modo di duettare con alcuni dei giovani concorrenti ancora in gara con vecchi cavalli di battaglia come Quello che le donne non dicono ed I cieli d’Irlanda e magari con canzoni contenuti nell’ultimo album.

FIORELLA MANNOIA, LA CANTANTE OSPITE SU CANALE 5: LA PRESA DI POSIZIONE SULLA POLITICA ESTERA (AMICI 2017 SERALE) – Grande ospite di questa puntata del talent Amici di Maria De Filippi, è la cantante romana Fiorella Mannoia. L’artista nelle ultime ore è stata protagonista di una decisa presa di posizione rispetto a quello che sta succedendo in Siria ed in tanti altri posti teatro di guerra. Nello specifico ha voluto pubblicare sui social network un post nel quale enfatizza il proprio pensiero pacifista: “Altre bombe, altri morti, civili, tutti civili, bambini, vite spezzate, vite che hanno avuto la sfortuna di nascere nel posto sbagliato del pianeta. Le moderne guerre avvengono lontano da noi, dai nostri occhi, in modo che noi non si possa sapere che cosa sta succedendo e perché. Ognuno dice la sua verità e noi assistiamo attoniti a tutto quel sangue versato, impotenti ed ignoranti… Personalmente non credo a una sola parola di quello che mi raccontano, come se non sapessimo che non esistono ‘guerre umanitarie’, come se non sapessimo che le democrazie non si esportano con le bombe, come se non sapessimo che ci sono interessi economici per noi inimmaginabili, come se non sapessimo che per loro la vita umana non vale niente e prego per le vittime innocenti di questa moderna barbarie e quando vede le facce dei capi dei governi, compreso il nostro che giustifica l’attacco di Trump, spengo il televisore”.

