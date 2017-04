Furore / Top e flop ultima puntata: Raffaella Fico e Flavio Montrucchio fra i migliori, Vladimir Luxuria...

Furore

FURORE, LE PAGELLE DELL’ULTIMA PUNTATA: RAFFAELLA FICO E FLAVIO MONTRUCCHIO FRA I MIGLIORI DELLA SERATA - Furore ha portato sul piccolo schermo di Rai Due una gara a suon di musica che, nel corso delle quattro puntate previste per la stagione, ha conquistato i nostalgici, ma anche i più giovani. Nell’ultimo appuntamento in onda ieri, ad avere la meglio è stata la squadra delle donne, ma sono molti i vip che si sono distinti nel corso della puntata; scopriamo chi ha realizzato la performance migliore attraverso i top e i flop della serata. Flavio Montrucchio merita un posto fra i migliori, soprattutto perché il concorrente, sempre in prima linea nelle differenti sfide, ha dimostrato di avere una cultura musicale non indifferente. Top della serata anche Costanza Caraccioolo, che si è lasciata coinvolgere dai tanti giochi previsti dallo show con una simpatia che non è passata di certo inosservata. Al top anche Francesco Facchinetti, che dopo aver realizzato un involontario rap sulle note di Cicale di Heather Parisi, è stato il protagonista di una simpatica penitenza sulla ruota della tortura, senza dimenticare Cesare Cadeo, che è riuscito a divertire e a divertirsi nel corso delle tante sfide proposte nella serata.

FURORE, LE PAGELLE DELL’ULTIMA PUNTATA: RIMANDATA VLADIMIR LUXURIA - Sono molti i vip si sono distinti nella serata dedicata a Furore, ma qualcuno, nonostante gli sforzi, non è riuscito a trasmettere al pubblico il suo talento in campo musicale. È il caso di Roberta Capua, che anche se di recente ha portato a casa la vittoria nella prima edizione di Celebrity Masterchef, nella serata dedicata alla sfida a squadre non ha di certo brillato per intonazione e talento. Assieme a lei anche Vladimir Luxuria, che ha partecipato con impegno alle varie sfide previste per la sua formazione senza però riuscire a dare prova di particolare capacità dal punto di vista canoro. Merita un posto nei top invece Raffaella Fico, che nel corso delle varie manche della serata è riuscita a conquistare il pubblico di Rai Due, dimostrando una certa abilità proprio nel canto, ma lo stesso non si può dire per Andrea Montovoli e Dj Ringo, che così come Rossella Brescia non sono riusciti a dare alle loro squadre un contributo importante alla conquista di quella che è stata l'ultima vittoria della stagione.

