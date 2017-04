GERARD DEPARDIEU/ L’attore è il ballerino per una notte (Ballando con le stelle 2017)

Gerard Depardieu a Ballando con le Stelle 2017 (Lapresse)

GERARD DEPARDIEU, L'ATTORE E' Il BALLERINO PER UNA NOTTE (BALLANDO CON LE STELLE 2017,22 APRILE) - Nella puntata di questa sera, di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci accoglierà uno dei più grandi e affascinanti attori d'oltralpe, il tombeur de femmes per eccellenza, per rimanere in tema francese: Gérard Depardieu, che si esibirà sulla sala da ballo più famosa d'Italia come ballerino speciale per una notte. La conduttrice ha scelto per questa dodicesima edizione un carnet di ospiti internazionali, per dare ancora più smalto al suo amato programma; questa puntata è particolarmente importante poiché si tratta della semifinale che deciderà le coppie che si sfideranno nell'ultima puntata. Nel momento dell'ospite e del ballerino per una notte della semifinale si parlerà in francese; l'attore Gérard Depardieu avrà la possibilità non solo di dimostrare le sue doti interpretative nella danza e la sua spiccata simpatia, ma anche di guadagnare un tesoretto che andrà ad aggiungersi al punteggio di una delle coppie in gara, decisa dalla giuria capitanata dalla tecnica Carolyn Smith.

GERARD DEPARDIEU, UN TANGO ARGENTINO PER IL BELL'ATTORE? (BALLANDO CON LE STELLE 2017,22 APRILE) - Gérard Depardieu è uno degli attori internazionali più conosciuti e apprezzati dal pubblico italiano, un personaggio controverso, amante della bella vita e soprattutto delle belle donne; l'attore è un vero e proprio estimatore del nostro Bel Paese di cui apprezza non solo le bellezze artistiche ma anche il vino e la cucina mediterranea. Il pubblico televisivo lo ricorderà di certo per aver prestato il volto e la sua dote drammaturgica ad un noto spot pubblicitario di una passata di pomodoro; la voce suadente dell'attore è rimasta nella memoria di tutti gli italiani. Come recita nello slogan, - "Tengo cuore italiano" -, Gérad Depardieu dimostra di sentire un vero e proprio affetto per il nostro Stivale, trascorre spesso le vacanze sulla Costa Amalfitana ed è protagonista di fiction e cortometraggi di produzione italo - francese ed internazionale. Il pubblico è molto curioso di vedere l'attore francese esibirsi sulla pista di Ballando con le Stelle: grazie alle sue doti passionali e di seduttore, ci si aspetta da lui un ballo sensuale e forte come un tango argentino.

GERARD DEPARDIEU, LA SUA CARRIERA (BALLANDO CON LE STELLE 2017,22 APRILE)L'attore inizia la sua carriera negli anni Settanta e si impone fin da subito come uno degli interpreti più seguiti dalla critica grazie ai suoi film diretti da Truffaut; riceve numerosi premi per il ruolo di Cyrano de Bergerac e lavora spesso negli Stati Uniti come nel film cult anni Novanta Green Card con l'attrice Andie MacDowell. Ha lavorato molto in Italia, diretto da registi come Bernardo Bertolucci, Mario Monicelli, Marco Ferreri, Giuseppe Tornatore, Sergio Rubini, Ettore Scola: attore forte e di impatto, dà un tocco personale a tutte le sue pellicole. Per questo, lascerà la sua traccia anche sulla pista di Ballando con le Stelle, attraverso una performance indimenticabile.

