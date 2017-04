GIULIANA DE SIO E MAIKEL FONTS/ In semifinale tra mille polemiche (Ballando con le stelle 2017)

Giuliana De Sio e Maykel Fonts a Ballando con le Stelle 2017

GIULIANA DE SIO-MAIKEL FONTS, LA COPPIA IN SEMIFINALE TRA LE POLEMICHE (BALLANDO CON LE STELLE 2017) - Colpo di scena nell'ottava puntata di Ballando con le stelle. Infatti, uno dei personaggi che ha fatto più discutere il pubblico e i giudici è rientrato in gara e si è aggiudicato un posto in semifinale. Stiamo parlando di Giuliana De Sio, in coppia con Maykel Fonts. La donna si è esibita prima in una sensuale rumba con un abito nero mozzafiato e poi in un tango. Ebbene, incredibilmente, Carolyn Smith ha deciso di affidare il tesoretto di 40 punti, ottenuto con l'esizione come ballerino per una notte di Claudio Lippi, proprio all'attrice di molte fiction di successol. Così, la De Sio vola dritta in semifinale seppur tra le polemiche. Infatti, Selvaggia Lucarelli si è detta contraria alle decisione della Smith, dicendo che anche se la De Sio è leggermente migliorata non è di certo diventata Heather Parisi. Anche Roberta Bruzzone ha voluto dire la sua ed ha affermato che con la De Sio in prima serata sembra quasi passare il messaggio che chi si lamenta ottiene "sconti". Sarà davvero così?

GIULIANA DE SIO-MAIKEL FONTS, L'ATTRICE SI FERISCE UN PIEDE (BALLANDO CON LE STELLE 2017) - C'è stato anche un momento particolarmente teso durante l'esibizione della seconda prova di Giuliana De Sio e Maykel Fonts. Infatti, ad un certo punto, la Carlucci si è resa conto che sulla pista si era venuta a formare una pozza di sangue e la De Sio ha mostrato una ferita su un piede. Attimi di panico, quindi, che sono stati stemperati proprio dall'attrice, la quale ha detto come i 40 punti che le sono stati assegnati da Carolyn sarabbero stati gli stessi che gli avrebbero dato in infermeria per farsi medicare la ferita. In realtà, la De Sio qualche giorno fa ha voluto mostrare ai suoi fans i risultati di prove massacranti nel programma. La donna ha pubblicato delle foto in cui si vedono chiaramente dei lividi e degli ematomi sulle gambe, frutto delle prove a Ballando con le stelle.

GIULIANA DE SIO-MAIKEL FONTS, IL PENSIERO DI DE SICA (BALLANDO CON LE STELLE 2017) - L'attore Christian De Sica, recentemente, si è scagliato contro Ballando con le stelle, definendolo uno show cafone, ma sembra aver difeso velatamente la sua amica Giuliana De Sio, affermando però come abbia sbagliato a prendervi parte. L'attrice, in queste settimane, ha dato segni di insofferenza ma il culmine c'è stato nel corso della puntata dell'8 aprile quando la donna si è chiusa in camerino e sia Selvaggia Lucarelli che Ivan Zazzaroni hanno twittato come l'attrice lo avesse distrutto. La De Sio ha assolutamente rispedito ai mittenti queste accuse ma sicuramente questa edizione di Ballando con le stelle sarà ricordata, sopratutto, per i suoi colpi di testa.

