GOTHAM 2/ Anticipazioni del 22 aprile 2017: Gordon arrestato per omicidio!

Gotham 2, in prima Tv assoluta su Italia 1

GOTHAM 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, sabato 22 aprile 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Gotham 2, in prima Tv aper le reti in chiaro. Sarà il 15°, dal titolo "L'alba grigia della follia". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Strange (BD Wong) prosegue i suoi test su Oswald (Robin Lord Taylor), riuscendo ad eliminare del tutto la sua vena violenta. Per verificare che l'esperimento abbia avuto successo, lo scienziato decide di metterlo in difficoltà con gli altri pazienti di Arkham, consegnandogli l'unica porzione di gelato. Aaron Helzinger (Stink Fisher) va su tutte le furie ed inizia a picchiare Oswald, che invece non reagisce. Intanto, Selina (Camren Bicondova) consegna a Bruce (David Mazouz) una pistola per uccidere Malone (Michael Bowen), mentre Leslie (Mekia Cox) riferisce a Gordon (Ben McKenzie) di sospettare che la Kringle (Chelsea Spack) non si sia realmente allontanata dalla città come le ha riferito Edward (Cory Michael Smith). Ha notato infatti che la ragazza non ha mai ritirato la sua ultima busta paga. Il detective chiede quindi spiegazioni ad Edward, che riesce a negare di saperne qualcosa. Alfred (Sean Pertwee) e Bruce risalgono invece ad un vecchio socio di Malone, un certo Cupcake (Jamar Greene), che gestisce un fight club illegale. Il criminale, tuttavia, rivelerà dove si trova Malone solo se Alfred potrà batterlo in un incontro. Una volta vinto, Cupcake li indirizza da Jeri (Lori Petty), una donna che conosce il sicario, ma Alfred perde i sensi a causa dei colpi ricevuti e viene trasportato in ospedale. In seguito, il maggiordomo informa Gordon dei piani di Bruce, chein quel momento ha già ottenuto l'indirizzo di Malone. Anche se il detective farà di tutto per fermarlo, verrà bloccato a sua volta dagli uomini di Jeri. Il sicario ammette di aver ucciso i Wayne e non dimostra alcun rimorso per l'evento. Anzi, spinge Bruce ad ucciderlo come vorrebbe, ma il ragazzo non riesce comunque a mettere in atto il suo piano. Nota tuttavia che Malone ha fatto di tutto per farsi uccidere, scoprendo che è dovuto ad una malattia terminale. Si allontana in seguito dal suo appartamento lasciandogli la pistola, con cui il sicario si ucciderà all'istante. Dopo questo incontro, Bruce decide di approfondire la sua conoscenza della criminalità di Gotham e di voler vivere per qualche tempo con Selina, lungo le strade della città. Comunicherà tutto ad Alfred lasciandogli semplicemente un biglietto. Intanto, Strange decide che Oswald può essere rilasciato dall'Istituto, ma rivela in seguito alla Peabody (Tonya Pinkins) di avere un progetto preciso in mente per il ragazzo. Edward invece inizia a manifestare una forte paranoia, a causa dell'interesse di Gordon per la scomparsa della Kringle.

GOTHAM 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 22 APRILE 2017, EPISODIO 15 "L'ALBA GRIGIA DELLA FOLLIA'" - Edward inizia a mostrare sempre più segni del suo forte squilibrio e piazza una bomba in un museo, al solo fine di rubare un prezioso dipinto. Barnes riceve intanto una telefonata anonima con cui viene informato che il vero assassino di Theo è Gordon e decide di chiedergli delle spiegazioni n merito. Anche gli Affari Interni iniziano ad interessarsi al caso, a causa di un particolare citato dall'informatore e sconosciuto ai media. Intanto, Oswald ha modo di rivedere Butch, che decide di non ucciderlo quando scopre che è realmente cambiato rispetto ad un tempo. Gordon e Bullock scoprono invece che il misterioso attentatore ha disegnato due punti interrogativi su due opere diverse. Grazie alla soluzione dell'indovinello, i due detective deducono dove si trova il dipinto rubato. Tuttavia, dovranno imbattersi in un nuovo ordigno esplosivo. Intanto, Oswald ha un curioso incontro al cimitero in cui è sepolta la madre e scopre che è il padre mai conosciuto. Nel frattempo, Gordon scopre che gli Interni stanno indagando su di lui, ma viene incastrato per l'omicidio di un agente. Barnes gli rivela infatti in un secondo momento che la vittima è l'informatore anomino che lo ha indicato come l'assassino di Galavan.

