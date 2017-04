GRIMM 6/ Anticipazioni del 22 aprile 2017: Nick avrà il volto di Renard per sempre?

Grimm 6, in prima Tv assoluta su Premium Action

GRIMM 6, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, sabato 22 aprile 2017, Premium Action trasmetterà un nuovo episodio di Grimm 6, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo "Oh Captain, My Captain". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: mentre la squadra è ancora sotto l'assedio della SWAT, Monroe (Silas Weir Mitchell) rivela agli amici che Rosalee (Bree Turner) è incinta. Nick (David Giuntoli) decide di consegnarsi, ma Wu (Reggie Lee) ed Hank (Russell Hornsby) irrompono sulla scena per arrestare Renard (Sasha Roiz), sollevandolo dal comando. Nonostante questo, la Polizia dà l'ordine di entrare nell'officina e Nick viene fermato. Quando gli agenti trovano il legnetto, tuttavia, la magia sprigionata li uccide tutti. Nick decide quindi di usare un diversivo, ruba una divisa e fugge con Monroe a bordo di un furgone del SERT. Anche se l'amico si offre di aiutarlo, Nick lo spinge ad aprire il negozio con Rosalee, come se fosse un giorno come gli altri. Adalind (Claire Coffee) chiede poco dopo all'amica di poterle lasciare i figli per via di un impegno. Il Grimm ed il resto del gruppo accede invece ad una catacomba in cui rifugiarsi, mentre Renard ottiene l'aiuto di un Wesen, che gli consegna un cellulare. Eve (Elizabeth Tulloch) suggerisce invece a Nick di non portare sempre con sé il legnetto, visto che lo ha difeso quando hanno cercato di colpirlo. Monroe invece manifesta i propri dubbi alla moglie per via della natura di Diana (Hannah R. Loyd), perché teme che possa usare il suo potere contro di loro. Una volta rinchiuso il legnetto nella sua scatola, Nick inizia a mostrare segni di forte agitazione e decide infine di riprenderlo. Tuttavia riesce a contrastare il potere che l'artefatto sembra avere su di lui e lo rimette al suo posto. Nel frattempo, Diana fa sfoggio dei suoi poteri telecinetici in presenza di Monroe, riuscendo a spaventarlo. Poco dopo, Trubel (Jacqueline Toboni) e Eve entrano in negozio, mentre Renard chiede ad Adalind di aiutarlo ad uscire di prigione. Nick invece conclude che sia meglio far uscire Renard e lo affronta nel loft. Durante l'interrogatorio, Renard è finalmente disposto a confessare il proprio coinvolgimento nell'omicidio di Bonaparte, ma rifiuta allo stesso tempo di interrompere la caccia all'uomo contro Nick. Per riuscire a risolvere la situazione, Adalind decide di intervenire e propone un patto che sia vantaggioso per entrambi i due uomini. Il loro patto viene sancito con un rito, che si ritorcerà contro chi tradirà la parola data. Intanto, Rosalee, Eve e Trubel cercano di leggere le scritte sulla pergamena del legnetto per tradurle grazie ad un dispositivo spettrale. Il tentativo fallisce, ma Diana rivela di vedere tutto ciò che c'è scritto. Poco tempo dopo, Trubel viene avvisata dal Vallo di una nuova missione, a cui dovrà partecipare anche Nick. Nonostante questo il Grimm decide di rimanere, mentre Hank viene avvisato che il Gran Giurì si riunirà entro breve per valutare Renard. Visto che Renard viene scagionato, il patto non è più valido e questo vuol dire che si rifarà sia su Nick che su Adalind.

GRIMM 6, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 22 APRILE 2017, EPISODIO 3 "OH CAPTAIN, MY CAPTAIN" - Dato che Renard è stato scagionato, grazie alle sue conoscenze con i piani alti, Nick è costretto ad usare l'ultimo stratagemma per interrompere l'ascesa del Sindaco. Quest'ultimo scopre invece che esiste una sua copia e decide di affrontarla. Intanto, la squadra si assicura che il piano di Nick dia i suoi frutti. Eve e Rosalee in particolare dovranno lottare contro il tempo per riuscire ad ultimare l'incantesimo prima che sia troppo tardi. Nick si trova infatti sotto assedio, ma riesce comunque ad assumere le sembianze di Renard. In questo modo può rassegnare pubblicamente le sue dimissioni come Primo Cittadino, sfruttando una diretta televisiva. Inoltre, rivela che Nick stava agendo sotto copertura ed el0gia sia il suo impegno che quello del resto del team. Gli amici tuttavia iniziano ad essere preoccupati quando scoprono che l'incantesimo potrebbe essere permanente su di un Grimm.

