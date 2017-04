I Migliori Anni/ Anna Tatangelo preferita a Diletta Liotta? I dettagli della nuova edizione

I Migliori Anni, Anna Tatangelo e Carlo Conti

I MIGLIORI ANNI AL VIA IL 28 APRILE: CONFERMATA ANNA TATANGELO, LA SPUNTA CONTRO DILETTA LIOTTA? - La fine di questa edizione di Furore segnerà l'arrivo della nuova de I Migliori Anni. Il programma musicale di Carlo Conti è pronto a tornare su Rai1 permettendo ai telespettatori della tv pubblica di non rinunciare alla musica. Dalle sfide del programma di Alessandro Greco, il pubblico amante del genere potrà spostarsi sulla rete ammiraglia a caccia di emozioni, ricordi e per scoprire quali saranno le canzoni migliori degli ultimi anni. Fin qui tutto normale se non fosse che, alla vigilia della messa in onda, arrivano le prime conferme sul cast che sarà presente in questa nuova edizione del programma.

Carlo Conti sarà ancora alla conduzione de I Migliori Anni, ma chi lo accompagnerà in questa nuova avventura? L'ottava edizione de I Migliori Anni prenderà il via venerdì 28 aprile per un nuovo ciclo di episodi e, secondo quanto riporta TvBlog, sembra proprio che Anna Tatangelo sarà presente al fianco del conduttore per il secondo anno consecutivo. L'indiscrezioni non finisce qui visto che la cantante l'avrebbe spuntata contro Diletta Liotta che nei giorni scorsi sembrava papabile "valletta" di Carlo Conti. Il pubblico si divide alla notizia perchè alcuni amano la Tatangelo e la ritengono artista completa mentre, dall'altra parte, c'è chi proprio non manda giù la sua conferma.

