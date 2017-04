IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole e italiane: Lucia si è innamorata di Hernando, video

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: LUCIA CONFESSA DI AMARE HERNANDO, VIDEO - Le mire di Lucia nei confronti di Hernando sono oramai state svelate ufficialmente. Nelle ultime puntate de Il segreto trasmesse in Spagna la coppia ha approfittato dell'assenza di Camila e Beatriz, trascorrendo la notte insieme. Il padrone di casa sembrava avere qualche bicchiere di vino di troppo, ma comunque sia il suo errore non è rimasto privo di conseguenze: da quel momento, infatti, non è più stato lo stesso con la moglie, rifiutandosi persino di dormire al suo fianco. Ma cosa sta passando davvero per la mente della perfida cubana? Si tratta solo di attrazione o di un vero sentimento? La risposta verrà data dalla stessa Camila che confesserà a Hernando di essersi innamorata del marito di una sua cara amica. Non ne farà il nome, ma ad entrambi l'identità di questo amore sarà chiara. In attesa di scoprire la prossima mossa della donna, clicca qui per vedere il video in lingua originale che mostra il dialogo tra i due amanti.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 22 APRILE: BEATRIZ SI APRE A MATIAS - Il Segreto non conosce pausa e torna anche oggi su Canale 5 a partire dalle ore 15 circa. In tale appuntamento Beatriz e Camila dovranno rinunciare al loro viaggio a Cerceda, necessario per scoprire la verità su passato di Hernando. Sarà lui stesso, infatti, a non recarsi a Madrid come previsto, costringendo le due donne a modificare i loro piani all'ultimo momento. Ad accorgersi che qualcosa bolla in pentola saranno Elias e Matias: il chimico sorprenderà il flagrante le due donne, con tanto di valigia alla mano e sarà quindi informato dei loro piani. Sarà a quel punto che si renderà disponibile ad aiutarle, tanto da proporre a Camila di svolgere le indagini per conto suo. Anche per Matias e Beatriz arriverà l'ora del chiarimento: per la prima volta la giovane Mella racconterà all'amico dei suoi incubi ma anche del sospetto che Hernando sia in qualche modo coinvolto nel suo doloroso passato. Il rapporto tra i due ragazzi si farà sempre più profondo, sarà presto amore tra loro?

